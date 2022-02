Dat specific storage provider for Hyperdrive

npm install dat-storage

Usage

var storage = require ( 'dat-storage' ) var archive = hyperdrive(storage( 'my-dataset' ))

Custom storage provider

You can require this module in your own storage provider in order to override certain behaviors for some files while still using the default dat storage methods for other files. Here's an example of overriding only the secret key storage and nothing else:

const defaultStorage = require ( 'dat-storage' ) const alternativeSecretStorage = require ( 'your-own-custom-random-access-file-module' ) module .exports = function keychainStorage ( ) { const storage = defaultStorage(...arguments) return { metadata : function ( file, opts ) { if (file === 'secret_key' ) alternativeSecretStorage(file) return storage.metadata(...arguments) }, content : function ( file, opts ) { return storage.content(...arguments) } } }

Options

secretDir - folder to store secret keys in (default is users home dir)

- folder to store secret keys in (default is users home dir) prefix - subfolder to put dat SLEEP files in (default is .dat/ )

Secret Keys

By default secret keys are stored in the users home directory via dat-secret-storage. To change the directory, pass it as an option:

var storage = require ( 'dat-storage' ) var archive = hyperdrive(storage( 'my-dataset' , { secretDir : '/secret_keys' })

License

MIT