Daruk

Daruk 是一款基于 Koa2,使用 Typescript 开发的轻量级 web 框架。Daruk 的初衷是让人们可以更方便的开发 Nodejs Web 应用并能够体会到 Typescript 编程的乐趣。Daruk 本身基于 100%基于 Typescript 开发,使用 inversifyjs 的 IoC 容器管理依赖,让开发者享受最佳的 OOP 和 IoC 的编程体验。

框架内部集成了许多方便灵活的装饰器函数,让开发者可以写更少的代码来完成更多的事情,Daruk2.0 更改了之前严格要求目录约定的范式,提供给开发者更灵活的操作空间来进行项目约束和编写,但是内置的功能并没有缺失,整个框架的开发能力和 Daruk1.0 能力持平。

比如在 Daruk2.0 中,我们可以使用装饰器来快速定义 service,controller,timer,middleware 等能力来编写 web 应用,且提供了一些基本的内置中间件和路由服务等,更灵活的定义,让 Daruk2.0 可以更灵活的定制你的 web 项目和编写测试脚本。

Daruk 来源自塞尔达传说旷野之息里的四英杰之一,拥有在周围张开结界保护自己的力量,框架的目的也是为了给 nodejs server 提供健壮的基础管理能力。

Daruk2.0 同样基于 koa2,目前包含以下核心功能:

开启装饰器配置,ts 环境下引入即用,无需脚手架等工具。

提供给开发者编写影响框架内部能力的插件机制

可以自定义目录结构,在启动时使用 API 加载你自己定义的源文件

完整的 typescript 开发体验

服务启动完整生命周期 hook

自定义(性能日志 & 业务日志) 染色功能

支持线上实时性能分析

轻量级的链路追踪

面向对象的 mvc 开发体验

配套的一些周边模块

Installation & Quick start

安装

mkdir daruk-demo cd daruk-demo npm init npm add daruk ts-node typescript mkdir src touch src/index.ts

开始编写 web 应用 src/index.ts

import { DarukServer, controller, get , DarukContext } from 'daruk' ; ( async ( ) => { const myapp = DarukServer( ); @controller( ) class Index { @ get ( '/' ) public async index( ctx: DarukContext ) { ctx.body = 'hello world'; } } await myapp.binding( ); myapp.listen( 3000 ); } ) () ;

创建编译时的 tsconfig.json 文件

touch tsconfig.json

{ "compileOnSave" : true , "compilerOptions" : { "target" : "es2017" , "module" : "commonjs" , "sourceMap" : true , "outDir" : "./build" , "rootDir" : "./src" , "typeRoots" : [], "types" : [], "experimentalDecorators" : true , "emitDecoratorMetadata" : true }, "exclude" : [ "node_modules" ], "include" : [ "./src/**/*.ts" ] }

编辑 package.json 的启动和编译脚本

{ "scripts" : { "dev" : "NODE_ENV=dev ts-node --project tsconfig.json --files src/index.ts" , "build" : "tsc" } }

启动服务

npm run dev > NODE_ENV=dev ts-node --project tsconfig.json --files src/index.ts [2020-9-1 19:52:12] [debug] [init] [router] get - /

打包脚本并启动编译后的脚本

npm run build node build/index.js

Docs

查看 Daruk 文档快速开始吧! TypeDoc 则可以从这里开始 API DOC吧!

Example

查看实际的 web 服务例子 example

daruk-demo

How to Contribute

Please let us know how can we help. Do check out issues for bug reports or suggestions first.

To become a contributor, please follow our contributing guide

Some companies using Daruk

