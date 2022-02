About

daredevel's jQuery Tree is a jQuery UI widget that you can use to add advanced features to an html tree built using nested unordered lists.

It's designed to be fast, lightweight, simple to deploy and setup and highly configurable.

Features

lightweight (less than 16Kb for minified version)

tree manipulation methods

collapse/expand (derived from jQuery checkboxtree plugin)

advanced checkbox logic (derived from jQuery checkboxtree plugin)

support for context menu

support for ajax

support for drag and drop

Changelog

initial release

Quickstart

First of all, let's setup plugin initialization into html head section:

< script type = "text/javascript" src = "http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.js" > </ script > < script type = "text/javascript" src = "http://code.jquery.com/ui/1.10.1/jquery-ui.js" > </ script > < link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = "http://code.jquery.com/ui/1.10.1/themes/base/jquery-ui.css" /> < script type = "text/javascript" src = "minified/jquery.tree.min.js" > </ script > < link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = "minified/jquery.tree.min.css" /> < script type = "text/javascript" > $( document ).ready( function ( ) { $( '#tree' ).tree({ }); }); </ script >

Now, we can build our tree into html body section:

< div id = "tree" > < ul > < li > < input type = "checkbox" /> < span > Node 1 </ span > < ul > < li > < input type = "checkbox" /> < span > Node 1.1 </ span > < ul > < li > < input type = "checkbox" /> < span > Node 1.1.1 </ span > </ li > </ ul > </ li > </ ul > < ul > < li > < input type = "checkbox" /> < span > Node 1.2 </ span > < ul > < li > < input type = "checkbox" /> < span > Node 1.2.1 </ span > </ li > < li > < input type = "checkbox" /> < span > Node 1.2.2 </ span > </ li > < li > < input type = "checkbox" /> < span > Node 1.2.3 </ span > < ul > < li > < input type = "checkbox" /> < span > Node 1.2.3.1 </ span > </ li > < li > < input type = "checkbox" > < span > Node 1.2.3.2 </ span > </ li > </ ul > </ li > < li > < input type = "checkbox" > < span > Node 1.2.4 </ span > </ li > < li > < input type = "checkbox" > < span > Node 1.2.5 </ span > </ li > < li > < input type = "checkbox" > < span > Node 1.2.6 </ span > </ li > </ ul > </ li > </ ul > </ li > < li > < input type = "checkbox" /> < span > Node 2 </ span > < ul > < li > < input type = "checkbox" /> < span > Node 2.1 </ span > < ul > < li > < input type = "checkbox" > < span > Node 2.1.1 </ span > </ li > </ ul > </ li > < li > < input type = "checkbox" /> < span > Node 2.2 </ span > < ul > < li > < input type = "checkbox" > < span > Node 2.2.1 </ span > </ li > < li > < input type = "checkbox" > < span > Node 2.2.2 </ span > </ li > < li > < input type = "checkbox" > < span > Node 2.2.3 </ span > < ul > < li > < input type = "checkbox" > < span > Node 2.2.3.1 </ span > </ li > < li > < input type = "checkbox" > < span > Node 2.2.3.2 </ span > </ li > </ ul > </ li > < li > < input type = "checkbox" > < span > Node 2.2.4 </ span > </ li > < li > < input type = "checkbox" > < span > Node 2.2.5 </ span > </ li > < li > < input type = "checkbox" > < span > Node 2.2.6 </ span > </ li > </ ul > </ li > </ ul > </ li > </ ul > </ div >

Please, refer to documentation for details.