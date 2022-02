Dahlia [Rename to pea.js]

More about for pea.js

An opinionated React Framework for building modern web applications.

Quick Start

npx create-dahlia-app myapp cd myapp npm start

It will create a directory called myapp inside the current folder:

. ├── package.json ├── src │ └── pages │ └── index.tsx └── tsconfig.json

Other choices

npx

npx create-dahlia-app myapp

npm

npm init dahlia-app myapp

yarn

yarn create dahlia-app myapp

globally

npm i -g create-dahlia-app create-dahlia-app myapp

Scripts

npm run start - 启动开发服务器

- 启动开发服务器 npm run build - 生产环境打包

- 生产环境打包 npm run test - 启动单元测试

License

MIT License