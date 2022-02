基于d2-admin 的 d2-crud 的扩展,简化d2-crud配置,快速开发crud功能。

支持 vue3 的 fast-crud 已发布,开发crud更快、更强、更爽。

文档地址: http://fast-crud.docmirror.cn/

示例地址: antdv版 / element版 / native-ui版

仓库地址: Github / Gitee

不再维护通知

抱歉,由于精力有限,d2-crud-plus将不再维护

各位可以尝试使用更强大的fast-crud(仅支持vue3,不兼容d2-crud-plus,无法从d2p直接升级到fast-crud)

帮助文档

GitHub Pages

https://greper.github.io/d2-crud-plus/ 码云(国内访问推荐 )

http://d2-crud-plus.docmirror.cn/d2-crud-plus/ 示例演示

http://preview.d2-crud-plus.docmirror.cn/D2CrudPlusExample/index.html %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 帮助文档 ↑%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 特性

简洁至上: 以最少的配置帮助你简化crud开发。 字段类型: 丰富的字段类型,大幅减少代码量。 快: 开发crud,快的不可思议!!! 自定义: 再困难的需求,也能实现。 权限管理: RBAC权限管理示例。 代码生成: 根据数据表生成前后端代码,一气呵成。

面向配置的crud编程

1. 简单的crud配置

开发过程中主要对crud.js进行代码编写

export const crudOptions = ( vm )=> { return { columns : [ { title : '日期' , key : 'createDate' , type : 'date' , search : { disabled : true }, form : { disabled : true , } }, { title : '状态' , key : 'status' , search : {}, type : 'select' , form : { rules : [ { required : true , message : '请选择状态' } ] }, dict : { url : '/api/dicts/StatusEnum' } }, { title : '地区' , key : 'province' , search : {}, type : 'select' , form : { rules : [{ required : true , message : '请选择地区' }], component : { props : { filterable : true , multiple : true , clearable : true } } }, dict : { data : [ { value : 'sz' , label : '深圳' }, { value : 'gz' , label : '广州' }, { value : 'wh' , label : '武汉' }, { value : 'sh' , label : '上海' } ] } } ] } }

2. 一个完全体crud就出来了

3. 现在就去开始吧

他们在用

