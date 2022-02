This Plugin observes console.error() function from window object. It will automatically fail the executed cypress test as soon as the error function is executed once.

Installation

npm install cypress-fail- on -console- error --save-dev

Usage

cypress/support/index.ts

import failOnConsoleError from 'cypress-fail-on-console-error' ; failOnConsoleError();

Config (optional)

Parameter Default Description excludeMessages undefined Exclude console messages from throwing assertionError

String parameter will be interpreted as regular expression includeConsoleTypes [consoleType.ERROR] Include console types for observation

import failOnConsoleError, { consoleType } from 'cypress-fail-on-console-error' ; const config = { excludeMessages : [ 'foo' , '^some bar-regex.*' ], includeConsoleTypes : [ consoleType.ERROR, consoleType.WARN, consoleType.INFO, ], }; failOnConsoleError(config);

Using Javascript, consoleType Enum can be parsed as number values