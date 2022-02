Description

Provides a simple, no frills way to integrate react-refresh into your create-react-app using customize-cra and @pmmmwh/react-refresh-webpack-plugin.

Installation

Install dependencies npm install -D react-app-rewired customize-cra customize-cra-react-refresh Create or update your config-overrides.js const { override } = require ( "customize-cra" ); const { addReactRefresh } = require ( "customize-cra-react-refresh" ); module .exports = override(addReactRefresh()); 'Flip' the existing calls to react-scripts in npm scripts for start, build and test /* package.json */ "scripts": { - "start": "react-scripts start", + "start": "react-app-rewired start", - "build": "react-scripts build", + "build": "react-app-rewired build", - "test": "react-scripts test --env=jsdom", + "test": "react-app-rewired test --env=jsdom", "eject": "react-scripts eject" }

Credits

Original idea based on comment by @drather19.