Carousel component built with React. It is a react port of slick carousel

Installation

npm

npm install react-slick --save

yarn

yarn add react-slick

Also install slick-carousel for css and font

npm install slick-carousel // Import css files import "slick-carousel/slick/slick.css" ; import "slick-carousel/slick/slick-theme.css" ;

or add cdn link in your html

< link rel = "stylesheet" type = "text/css" charset = "UTF-8" href = "https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/slick-carousel/1.6.0/slick.min.css" /> < link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = "https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/slick-carousel/1.6.0/slick-theme.min.css" />

Example

import React from "react" ; import Slider from "react-slick" ; export default function SimpleSlider ( ) { var settings = { dots : true , infinite : true , speed : 500 , slidesToShow : 1 , slidesToScroll : 1 }; return ( < Slider { ...settings }> < div > < h3 > 1 </ h3 > </ div > < div > < h3 > 2 </ h3 > </ div > < div > < h3 > 3 </ h3 > </ div > < div > < h3 > 4 </ h3 > </ div > < div > < h3 > 5 </ h3 > </ div > < div > < h3 > 6 </ h3 > </ div > </ Slider > ); }

Props

For all available props, go here.

Methods

For all available methods, go here

Development

Want to run demos locally

git clone https://github.com/akiran/react-slick cd react-slick npm install npm start open http://localhost:8080

Contributing

Please see the contributing guidelines