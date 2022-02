An extremely easy way to use custom fonts in emails without having to use art software.

🎨 Outputs optimized SVG, PNG, and Base64 inlined images with optional support for @2x and @3x Retina versions (uses the incredibly fast and performant sharp).

and Retina versions (uses the incredibly fast and performant sharp). 💡 Automatic smart-detection of font names spelled incorrectly (or with the wrong extension) with 50% accuracy (uses fast-levenshtein and checks for at least 50% distance match).

🔮 Detects user, local, network, system fonts, and node_modules folder fonts using os-fonts and pkg-up (e.g. you don't need to write Arial.ttf , you can just write Arial ).

folder fonts using os-fonts and pkg-up (e.g. you don't need to write , you can just write ). 🎉 Supports all WOFF, OTF, and TTF fonts (both with TrueType glyf and PostScript cff outlines).

and PostScript outlines). ✨ Use with recommended packages nodemailer and nodemailer-base64-to-s3, or simply use Lad (has this built-in).

🍐 Pairs great with font-awesome-assets and juice (see Lad's usage as an example).

✅ Supports offline and missing image support by automatically adding alt , title , and style attributes of color and font-size based upon the options passed.

Don't want to configure this yourself? Try Lad!

What does this do

Imagine you find a really cool font on GitHub such as GoudyBookletter1911, or another font at sites like DaFont or Font Squirrel.

You want to use this font in your emails and write the text "Make something people want" with it to use as a footer graphic. 🎉 Congratulations, because this package lets you do that with basically one line of code!

Let's compare the old and new way (thanks to this package) to put custom fonts in emails.

Old Approach

Here's the old, slow, and convoluted way you'd do this:

Typically you'd have to open Photoshop, GIMP, or Sketch (wait for the updates to finish), and then create an image with this text, select the font, color, and then save it as an image. Then upload it somewhere or have to wait until it deploys to production so you have a valid non-local URL (which is prone to caching in Gmail – in other words... if you ever need to make a slight adjustment to it then you have to completely rename the file). Reference the image in your HTML and try to rememember it's dimensions, or have to open up the art software again to get dimensions. What about Retina? What if you need to change the size or color of the font? What if you need to convert points to pixels? Just forget it... It's too complicated and time consuming, and now your emails will look boring like they always did! 😦 😡

New Approach

💥 You don't need to do that anymore! 😄 Here's how easy it is:

import customFonts from 'custom-fonts-in-emails' ; import path from 'path' ; const options = { text : 'Make something people want' , fontNameOrPath : 'GoudyBookletter1911' , fontColor : 'white' , backgroundColor : '#ff6600' , fontSize : 40 }; customFonts.png2x(options) .then( console .log) .catch( console .error);

< img width = "461" height = "51" src = "" title = "Make something people want" alt = "Make something people want" style = "color: white;font-size: 25.5px;line-height: 51px;text-align: center;background-color: #ff6600;" >

You can now use any font in your emails – without having to use art software like Photoshop or Sketch!

It supports system-wide and node_modules fonts out of the box, but you can pass a file path if you wish to use a custom non-standard font. You can also customize its kerning, anchor, color/fill, stroke, font size (even in points if needed), add custom attributes to the HTML tag, and more! See Usage, Options, and the API reference below for more info.

It even uses the fast-levenshtein algorithm to detect the closest match to the spelling of a font (e.g. in case you mispellled Arial as Arail ).

Examples

Using the options defined in New Approach above, the following code provides examples of this package's API methods.

API Method and Preview Image Type customFonts.svg(options) SVG tag <svg> customFonts.img(options) IMG tag <img> with Base64-encoded Inline SVG customFonts.png(options, scale) IMG tag <img> with Base64-encoded Inline PNG customFonts.png@2x(options) IMG tag <img> with Base64-encoded Inline PNG @2x Resolution customFonts.png@3x(options) IMG tag <img> with Base64-encoded Inline PNG @3x Resolution

Lastly, here's what a broken image looks like that was attempted to be rendered with an API method. It makes use of the option supportsFallback defined below in Options. This is a really useful fallback for offline emails, invalid cached images, and more!

Install

npm install -s custom-fonts-in-emails

Usage

import customFonts from 'custom-fonts-in-emails' ;

or

import { setDefaults, setOptions, svg, img, png, png2x, png3x, getClosestFontName, getFontPathsByName, getFontPathByName, getAvailableFontPaths, getAvailableFontNames, customFontsCache } from 'custom-fonts-in-emails' ;

If you plan to use this for outbound emails, then you'll want to make use of nodemailer and nodemailer-base64-to-s3. Or you can simply use Lad, which has this built-in already!

Options

The options argument in all API methods is an Object that accepts the following properties:

Property Type Description text String Text to write using the font family specified in fontNameOrPath (defaults to an empty String of '' ) fontNameOrPath String Name or file path of the font (defaults to Arial – note that by default we load user, local, network, system, and node_modules fonts across any operating system using os-fonts, so you can use any font installed!) fontSize Number or String Size of font in pixels, which is rounded to nearest whole Integer (this automatically sets options.textToSvg.fontSize – defaults to 24px , but you don't need to specify the affix px as it is automatically stripped and converted to the nearest whole Integer using Math.round(parseInt(val, 10)) – this value must be greater than 0) fontColor String Valid hex color or rgba value to render the text fill color with with (defaults to #000 ) backgroundColor String Valid hex color or rgba value to render the background color with (defaults to transparent ) supportsFallback Boolean Ensure that the output image has fallback attributes title and alt (both set to the value of options.text ), and style which is set to or concatenated with color set to options.fontColor , font-size set to options.fontSize / 2 (for vertical centering we divide by 2), line-height set to options.fontSize affixed with px , and finally text-align: center &ndash not applicable to customFonts.svg (defaults to true ) resizeToFontSize Boolean Ensure that the output image height is resized to fontSize , and its width is proportionally scaled – not applicable to customFonts.svg nor customFonts.img (defaults to false ) trim Boolean Ensure that the output image is trimmed using sharp's trim API method – it trims "boring" pixels from the edges – not applicable to customFonts.svg nor customFonts.img (defaults to false ) trimTolerance Number Must be from 1-99 inclusive, sets the trim tolerance value using trim (defaults to 10 ) attrs Object Attribute key-value pairs that will be applied to the returned tag (defaults to {} , e.g. if you want to make the image output a fixed height scaled proportionally, then you can do { style: 'height: 40px; width: auto;' } , this is useful if you want to add custom CSS classes, style attributes, or other attributes in general to the returned tags) textToSvg Object Options defined in textToSvg below which get passed to text-to-svg (and subsequently opentype.js):

textToSvg

Property Type Description x Number Horizontal position of the beginning of the text (defaults to 0 ) y Number Vertical position of the baseline of the text (defaults to 0 ) fontSize Number Size of the text in points (defaults to options.fontSize ) anchor String Anchor of object in coordinate (defaults to left top – the String consists of horizontal vertical , where horizontal can be one of left , center , or right , and vertical can be one of baseline , top , middle , bottom ) attributes Object Attribute key-value pairs that will be applied to the returned <path> element inside the <svg> tag (defaults to { fill: '#000', stroke: 'none' } – note that if you specify fontColor then it will set fill equal to fontColor , but it can be overridden this attribute explicitly!)

API

Please note that as of v1.0.0 this API is synchronous and will block. For an asynchronous version please use v0.0.4 of this package.

A function that accepts options to set defaults for future use and returns a Promise that resolveswith the new package defaults.

A function that accepts options and returns a Promise that resolves with refined options .

A function that accepts options and returns a Promise that resolves with a String of the <svg> HTML tag for the custom font.

This function takes the argument options and passes it to customFonts.setOptions .

Same as customFonts.svg , except it returns the String as Base64 inlined data.

Same as customFonts.img , except it returns Base64 inlined data for a PNG instead of an SVG.

It also optionally accepts a Number scale (defaults to 1 ), which will scale the image for retina support.

For example, if the font rendered is 20px, then it will multiply 20px by scale (e.g. if scale is 2 , then the image returned will be 20px but it will be scaled to 40px ).

Same as customFonts.png , except it returns an image with twice as many pixels (it multiplies fontSize * 2 and returns an image scaled to 1x for 2x retina support, it passes 2 as the scale ).

Same as customFonts.png , except it returns an image with three as many pixels (it multiplies fontSize * 3 and returns an image scaled to 1x for 3x retina support, it passes 3 as the scale ).

A function that returns an Array of file paths for all of the user, local, network, system, and node_modules fonts available on the current operating system.

The same as customFonts.getAvailableFontPaths , except it returns font names instead of font paths.

This is an object of all of the custom fonts cached.

Credits

Thanks to the public domain font GoudyBookletter1911 for test purpose and our friends in the Slack channel for support.

License

MIT © Nick Baugh