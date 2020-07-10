An extremely easy way to use custom fonts in emails without having to use art software.
node_modules folder fonts using os-fonts and pkg-up (e.g. you don't need to write
Arial.ttf, you can just write
Arial).
glyf and PostScript
cff outlines).
alt,
title, and
style attributes of
color and
font-size based upon the options passed.
Don't want to configure this yourself? Try Lad!
Here's the old, slow, and convoluted way you'd do this:
💥 You don't need to do that anymore! 😄 Here's how easy it is:
import customFonts from 'custom-fonts-in-emails';
import path from 'path';
const options = {
text: 'Make something people want',
fontNameOrPath: 'GoudyBookletter1911',
fontColor: 'white',
backgroundColor: '#ff6600',
fontSize: 40
};
customFonts.png2x(options)
.then(console.log)
.catch(console.error);
<img width="461" height="51" 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x+kcq7yOGfvZ20EJ1jzAyMGvCHKvqQ1YMRiMIoKmGrS7waTdlo+x394mnuOywUMf4SGwVrNzPc/l4uRCQNv5+8ZOxh6OvU+dZRTck06LBp1pcHcrIJ826H8OZrLe7Z0sj4dCOB++8399OYqx+rW78EbfmFUoWEt4Sd3onKlioYn21c0C3IY832+IT586xLg94/tjyGcqqDBSDeEl2Xvo9B4y4+hFbb490/epCP7mbeoKhbjy7QHS4vEeIsL2Km26I6i0DjyCWB9T6DtafpcLyvUbMqfP/6nbwyetZdl+M9/Geg5Nrxk/ZIi4OfXgGkP2DdAhEPmLn6GsR+HXwwmcxc3uH/+sP6a+W8CO5YDl7yvV8i998IKW/9iDuiu1cHPTa6pD6VX4Y6m0lm7BVBYwLYLANDjstDycgEKME17UaGc6ZMrXLUulRG7RMVwrRpyt17RBLj4P9OTVkkzgcMKRUeBuS8B3z6sziMx4/vH6YWzEqoLUFCa9oD/d2XENwTdDi4394/+twQqmg06cZMNhdhEGmsm301lKqk6Q4FDISaBwuzA26h01GtTuqHbpXoj/uxeR4HCSP+b6dmwQ1wVKgM1mwYqmssmA4PvVL/OdzxWOXKA83j7Mj73a3/U5yFWRJKqc04Fm1eeEgqZsybow+fs8Ou7/J4u/8h6lWcdezdQ8bXbYztjB/DcKayP0P9mtYEkPpnKmyo01khhHteSH58NLwfeCukdrMmZOQdZ8GrWRHut4U7sF3p7EHf0MUdAP73SV1LEMOptS+nJCSUv05fVMximrGpdVpHIz+b8GPVM4N9mjg+9zczBrcCPz9HLb+Sn55yV594bwzD6UHpfZ+8H3j2fa8iBfxiRZsb6OaUhv1XrqT+fFdLS6QDM3EmvsZGel5un2qmITaS8X68NjVy6npkAldGFH1o3mgDAn59pK6JT0dSFbHlKaAktLuSNLyygVhybyKqEcckM3UhIDVQYSoppKQuF+W+ydYM398vjYZGMUIqTrJpBgceIx8MwEe+/Jcc+qzuKLmx3NBdt778qVEnzG+cDE08FrplsLbcT4PvOHE8hw2u9e/NsTuq+1wVa+0qKgG8e4GT5/89TQguIN8whP4vX8v5bkEPPVkw8BZuo2FLrrzeePE8RhlV0tNQ6fjSP9z8xlQttbEJgKE/RUeDAv+af11ts5vePaf23UjXTl+JCVsWdOd68cmAkydrDkJ6TzuFnsGusKSkGFn1My5HKMxKMLYvYM6/PNfRkW51rvniF5T8+sf5s5WZy8UutX7ouFBzh/3MyOCfiqvCZSajqP3d9q8CphIjCY/Mr7zDnq6fkWKRECtcco3fImAfh9dz4ekdzDvH59j4DAP8eFc3QEF/lKmN78M+fn03r9sIPGcLuW2HNCkVHgSVf0LtrN7XAS2Ee8NoZrABoDDU0sn8zn7VgIeW5mf7fhXftLzjC5z4/m+ui9z4Yn3vVHFaF4R3N5X0oyOZ6ExVz7HqpLAbkaygrKiidM0dzuZb5eqmVY6zqM0aDd8vbzzdrL79DX2HRO5dzM7neFRYc2weiWF3deC2dZ9AYBuvdX7yexcJ8IL4KP3dSdf+5qhI6tyxiXqGTrXSq1KBi2/Nyjm/zb+xxF+p+HWnyszkvghU8y94H/PMnlefl06w9z3bY8AvwaNtSL53dgjcHtgCzXwQWvGXNS6eiMJ8Vcxd9zBSg9iPsG2sL87nmf/+4use1U+QcDF792VPCfWjzb8DK79jX1EwA1rHXsBd45ZaCHIa752ZyDsUmUl6NTQx0BhwOElHk8bBGyMrpDB/sdrH9Nkob53PP1dWrqIj88hqNdL7pDvs2hub48eWnZ1n4yTcyKmsvoxqdJOcg8EwPeuh0xTaNeEq4x097oHRvmz2RnrrRL6qjpZZNocHeq3znZfJ8372ypIjrmVfGKcynjOPVo4ztbazuMwDfq+AIr380j6HA0bGB1z2821po7qfXcp/yRpLpyM2gMrzwA+0pVDRXTgce70DF8cgB/uQesl9GOql66UZ25EDoRVmKC4E3zgKu/gqoWoeb4ObfQrvWtw/x87lcwJGDnHShlId3R/NmJVXj5yzM0+cNbFkEPHQiMOh2buYqi3NJEfDvYoYe/PFJYK+gogJavOa9Qe9JvbYAPAyTWviBOtn4hQHc/HIzrG1kUTH8PN58vrU/As+eQqHu8G56Vq1YOmMSSvNSsvda3+A3zgdemk+hp9tFFNrTO6gLGxQc4fe1YhobA2cqQsrKGo+HCu9fXzE2vt0w5iw36aEvNLNjJa2Ziz5WF3iwQ1EBK8PNe4OhEd7Gx7qQVo+HodJ/z6XFauN8+30yiwuBB5pRKbHSjig2kSEqKbUZleBl4Ye07OdnMU/Sav5Ack3mPyZUDTSQ5WdTEKzeiHMwc1fwUMGYBHooUmqpW8joWD+HPw07cyE+sT+thSqhLz+LArB37tqx1OvI2gtM6AecehOFgFRD8aXty5lru/B9a2vB833oEc7YwWtb2YhiE2ngqFpX/d3tXgc83Z2b6eHd1u6xO5r3Iq1Bab4KwDXpsfY8nrmT17MikMYl8btJqV06xqw9wMOtefzQNq5Zwb6j6FjOu+oNub/pBMXZE7lX5RxikbZgVSSj4ziOtHRgj2Y9mHQz78tZ452vTuhycc26fS6fyc+uC03QjyQfjaUQl1qfOdJJ1Si8udz8fo8c4HedtTfyY8nPZsTVrIlMD2o7lN40nUJ1YAs9l8umUolyynO4fTmLh9VozMr5bU9jhIMu5SU385gyN51rv9VWcqFy5ABwZy2ur2nppfcsrgr3nNwMPsMH/rEf0aFi3SzgweZc77P2Wbumy0V5KaUO1wljRIaOfZtovPv2Icp3LQdwz1dFsRUXMrVg1feMltmx0t7nqggU5ABf38Uqx14m3x26N9P3uu+NAW6bXTpvp4yLTOXd7P3cLzuPZjRLw87qvXrvBmD5VIbK7t8c+PeFH/AZ6n4xo6rikuidXTIp0FBXkAM82o7PaMYOawpeVAznZPVGlHV0UQ8LPwT2/E1l9tD24Ln6UTHcq9Ma8JmzIvcVHYtAW/UdjerGKtUH/6WxYc6LQcPuS4OGw30APJ5SJdUJdq+j0BgunhJ7YYk6SoooKFkViAuOAN89xp+6rei2r1KTEyNrH3MWrIQH7Fqj7z1kxOOxt9kWF/qf77Vu26Uwj5NO11A+GNuXlwqBiWnHBMNa9HDkZlAw3L+l/Ht7mbF1Saki5Y7mQ51Sm/e8qICf4fDuyPTAKy5kUagV3/L3pGpMtk9IoeUtP6u0kIYTISmF+daF0aO59NwZvXeeEhZZsEv2fnWhIy8ZO+xVpS7MU4/PKr73Paka525yLXp2c47N3QNb7Cv0Vig6ytDA2ROBOq24oeVn8z7bNcQc+Md+GNfRXApdZqGXdtfekiIaCFT5yge3qhvYm1GQQ+HBmJ9nd70qOkrjRTAjWnGhvXldVMD5YVZt2OOhkaL/zaFFLlil52WcQy+fVrGUTW/BKSvff1lRmMeWJL+9R4W3esPS9b4wnwbt/ZtDbzZvlQP/sHDKjCcoTNZoTMUuNonPUsERRhhl7ojMGqSjIIfvdzQ39NxYu9gNAffKS6EaKDJ30egw40kqmV7lICGV63DOQe4roXqvKxJ/fELZrNNZbLmjq0xql43zqcz0u5HK+O8fOXNdFR4Px774CxoX6rejI6u4iPv0nvXWosuOHKBne/YLwc/N3GlvLy4utPYabwSjneuGsn8Cpd9ZtRNYp8bjoWHPxnNto2upEDK714XvvTpeyM3gj4W6OBWWkiJ6SiIZlmRGziEgR9ELSYgsOYciY0gIhtdTvXtt2b+3EHnans52SN7Q5gVvM48tPuWYh686/02sBiSllYYHxiVR4Uipbb0fZYu+rMD7cQi9YY9XPCWhGWqcprhQbVQRIk9hPhWVSLZWK29+foU/TrPkS/6UJVl7nIksOp4IQ6YVRVMQBEEQKiJthgA3TCutWLjwA+ATm8WGAIboVq1Lj1ezUxhm36Cj+tyelwO/f6gv6CYIgiAIFnE44UMQBEEQhLCJTwYu/7hUyczNBL68LbRrFRUwVPjvn1kE5olOzFlSVZr2ltoXBEEQhDARRVMQBEEQKhp9rvWvbLpyurM5fxvmsV3PhnmBf2tzWvAqr4IgCIIQBFE0BUEQBKGicdLZ/r9HIv8rP5u9n40KbEw8m9oLgiAIQhiIoikIgiAIFY26rfx/9+256STZ+4DFnwceT0oLPCYIgiAINhBFUxAEQRAqEu7owKbg6R0i936qPqhHDkbu/QRBEITjAlE0BUEQBKEiUVIU2IS79SD2MYsEUbH+vxcdNe/tKQiCIAgWEEVTEARBECoaW//y/93lBi56OzJFeloN9P99wy/M3xQEQRCEMBBFUxAEQRAqGiumBR5r3hu46gu2PnGKFn2B9iP8j817w7nrC4IgCMctomgKgiAIQkXj13eBw7sDj3c8E7h/KdByQPjv0ewU4Lqp7J3p5e+fgeXfhH9tu8QlqY87qVQLzuKOVnvY45P955QgCMctomgKgiAIQkWjIAf4/AbAUxL4t1rNgNtmA+MWAt0vAZKq27t2envg4neAO+cBiT7VZQ9tAz64JLxxh0JCVaDVIPXfBtwCVDuhbMcjWKPTWYA7KvB4UjVg4O1ATELZj0kQhApFdHkPQBAEQRAEBcumAl/dAZz3gvrvTXrwp6QY2LoE2LES2LOOntC8LKD4KHtixqcAKXWABh2Ahl0CW6cAfM1LQ4CMHZH9TADzTeu2Bhp35fjbD+f4VDTtBTy1FThygD85B4HMXcDBf4F1s4G1P0V+vAKJTwYadgaadAea9wnM7fXlnOeBM8cDR/bzvmXvAw5tB/ZtBP74pGzmmSAI5Y4omoIgCIJQUZnzIrB/M3DJu0ByLfU57iigcTf+hMLqGcDHV6pDdZ1m2IPA4Lvsh8RWqcEfXwbfBUzoB2yY59jwBAXJtYBrvgaa9lR7MHVExwKp9fnjS49LgYcVxg5BEP5zSOisIAiCIFRkVk4HHmsP/PIaUJjv3HU3LwReGwG8MqxslEwAOPVGZ/Mua5/o3LUENU16sBCVHSXTjFrNnLuWIAgVGvFoCoIgCEJFJ2sv8PmNwLQHgJPPBdoMBVr0sZefWZjPENt1s4G/vgJ2r43ceHWs/A7oNZbhlFl7gMN7GA6bcwjIzWDILwAU5QNH8/j/hKoMt42vAkTFAHFVmAcYHQes+aHsP8PxxtYlnH+JaQyBzdjBkNjcDCAnA8g9BBQW8Ny8w8wr9t4nlwtITOX9S0zjfdu9juHegiD85xFFUxAEQRAqC7mZwIJ3+AMAaen06qXWY4ijO5qCfcERoLioVKE7sAXYuxEoKSrf8X98BfC/q9RFjoSKSeZO4O56cs8EQbCNKJqCIAiCUFnJ2FH5CquIwlL5kHsmCEIISI6mIAiCIAiCIAiC4CiiaAqCIAiCIAiCIAiOIoqmIAiCIAiCIAiC4CiiaAqCIAiCIAiCIAiOEg3gnfIehCAIgiAIgiAIgvAfwYXF/wcBvOMtgYCpzAAAAABJRU5ErkJggg==" title="Make something people want" alt="Make something people want" style="color: white;font-size: 25.5px;line-height: 51px;text-align: center;background-color: #ff6600;">
You can now use any font in your emails – without having to use art software like Photoshop or Sketch!
It supports system-wide and
node_modules fonts out of the box, but you can pass a file path if you wish to use a custom non-standard font. You can also customize its kerning, anchor, color/fill, stroke, font size (even in points if needed), add custom attributes to the HTML tag, and more! See Usage, Options, and the API reference below for more info.
It even uses the fast-levenshtein algorithm to detect the closest match to the spelling of a font (e.g. in case you mispellled
Arial as
Arail).
Using the options defined in New Approach above, the following code provides examples of this package's API methods.
|API Method and Preview
|Image Type
customFonts.svg(options)
|SVG tag
<svg>
customFonts.img(options)
|IMG tag
<img> with Base64-encoded Inline SVG
customFonts.png(options, scale)
|IMG tag
<img> with Base64-encoded Inline PNG
customFonts.png@2x(options)
|IMG tag
<img> with Base64-encoded Inline PNG @2x Resolution
customFonts.png@3x(options)
|IMG tag
<img> with Base64-encoded Inline PNG @3x Resolution
Lastly, here's what a broken image looks like that was attempted to be rendered with an API method. It makes use of the option
supportsFallback defined below in Options. This is a really useful fallback for offline emails, invalid cached images, and more!
npm install -s custom-fonts-in-emails
import customFonts from 'custom-fonts-in-emails';
or
import {
setDefaults,
setOptions,
svg,
img,
png,
png2x,
png3x,
getClosestFontName,
getFontPathsByName,
getFontPathByName,
getAvailableFontPaths,
getAvailableFontNames,
// optional: this is a cache of all the custom fonts loaded
customFontsCache
} from 'custom-fonts-in-emails';
If you plan to use this for outbound emails, then you'll want to make use of nodemailer and nodemailer-base64-to-s3. Or you can simply use Lad, which has this built-in already!
The
options argument in all API methods is an Object that accepts the following properties:
|Property
|Type
|Description
text
|String
|Text to write using the font family specified in
fontNameOrPath (defaults to an empty String of
'')
fontNameOrPath
|String
|Name or file path of the font (defaults to
Arial – note that by default we load user, local, network, system, and
node_modules fonts across any operating system using os-fonts, so you can use any font installed!)
fontSize
|Number or String
|Size of font in pixels, which is rounded to nearest whole Integer (this automatically sets
options.textToSvg.fontSize – defaults to
24px, but you don't need to specify the affix
px as it is automatically stripped and converted to the nearest whole Integer using
Math.round(parseInt(val, 10)) – this value must be greater than 0)
fontColor
|String
|Valid hex color or rgba value to render the text fill color with with (defaults to
#000)
backgroundColor
|String
|Valid hex color or rgba value to render the background color with (defaults to
transparent)
supportsFallback
|Boolean
|Ensure that the output image has fallback attributes
title and
alt (both set to the value of
options.text), and
style which is set to or concatenated with
color set to
options.fontColor,
font-size set to
options.fontSize / 2 (for vertical centering we divide by 2),
line-height set to
options.fontSize affixed with
px, and finally
text-align: center &ndash not applicable to
customFonts.svg (defaults to
true)
resizeToFontSize
|Boolean
|Ensure that the output image height is resized to
fontSize, and its width is proportionally scaled – not applicable to
customFonts.svg nor
customFonts.img (defaults to
false)
trim
|Boolean
|Ensure that the output image is trimmed using sharp's trim API method – it trims "boring" pixels from the edges – not applicable to
customFonts.svg nor
customFonts.img (defaults to
false)
trimTolerance
|Number
|Must be from 1-99 inclusive, sets the trim tolerance value using trim (defaults to
10)
attrs
|Object
|Attribute key-value pairs that will be applied to the returned tag (defaults to
{}, e.g. if you want to make the image output a fixed height scaled proportionally, then you can do
{ style: 'height: 40px; width: auto;' }, this is useful if you want to add custom CSS classes, style attributes, or other attributes in general to the returned tags)
textToSvg
|Object
|Options defined in textToSvg below which get passed to text-to-svg (and subsequently opentype.js):
|Property
|Type
|Description
x
|Number
|Horizontal position of the beginning of the text (defaults to
0)
y
|Number
|Vertical position of the baseline of the text (defaults to
0)
fontSize
|Number
|Size of the text in points (defaults to
options.fontSize)
anchor
|String
|Anchor of object in coordinate (defaults to
left top – the String consists of
horizontal vertical, where
horizontal can be one of
left,
center, or
right, and
vertical can be one of
baseline,
top,
middle,
bottom)
attributes
|Object
|Attribute key-value pairs that will be applied to the returned
<path> element inside the
<svg> tag (defaults to
{ fill: '#000', stroke: 'none' } – note that if you specify
fontColor then it will set
fill equal to
fontColor, but it can be overridden this attribute explicitly!)
Please note that as of
v1.0.0this API is synchronous and will block. For an asynchronous version please use
v0.0.4of this package.
customFonts.setDefaults(options)
A function that accepts options to set defaults for future use and returns a Promise that resolveswith the new package defaults.
customFonts.setOptions(options)
A function that accepts options and returns a Promise that resolves with refined
options.
customFonts.svg(options)
A function that accepts options and returns a Promise that resolves with a String of the
<svg> HTML tag for the custom font.
This function takes the argument
options and passes it to
customFonts.setOptions.
customFonts.img(options)
Same as
customFonts.svg, except it returns the String as Base64 inlined data.
customFonts.png(options, scale)
Same as
customFonts.img, except it returns Base64 inlined data for a PNG instead of an SVG.
It also optionally accepts a Number
scale (defaults to
1), which will scale the image for retina support.
For example, if the font rendered is 20px, then it will multiply 20px by
scale (e.g. if
scale is
2, then the image returned will be
20px but it will be scaled to
40px).
customFonts.png2x(options)
Same as
customFonts.png, except it returns an image with twice as many pixels (it multiplies
fontSize * 2 and returns an image scaled to 1x for 2x retina support, it passes
2 as the
scale).
customFonts.png3x(options)
Same as
customFonts.png, except it returns an image with three as many pixels (it multiplies
fontSize * 3 and returns an image scaled to 1x for 3x retina support, it passes
3 as the
scale).
customFonts.getAvailableFontPaths()
A function that returns an Array of file paths for all of the user, local, network, system, and
node_modules fonts available on the current operating system.
customFonts.getAvailableFontNames()
The same as
customFonts.getAvailableFontPaths, except it returns font names instead of font paths.
customFonts.customFontsCache
This is an object of all of the custom fonts cached.
Thanks to the public domain font GoudyBookletter1911 for test purpose and our friends in the Slack channel for support.
MIT © Nick Baugh