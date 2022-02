Get current week number of the current year,given Date format string or Date object.

Install

npm i npm test current -week-number

API

For more use-cases see the tests

Get week number of the current date/year or given valid Date string format

[date] {String} every valid Date-ish string format

every valid Date-ish string format return {Number}

Example:

var currentWeekNumber = require ( 'current-week-number' ); currentWeekNumber(); currentWeekNumber( 'March 24, 2015' ); currentWeekNumber( new Date ( 'March 24, 2015' )); currentWeekNumber( '03/24/2016' ); currentWeekNumber( 'August 07, 2015' ); currentWeekNumber( new Date ( 'August 07, 2016' )); currentWeekNumber( '02/16/2015' ); currentWeekNumber( 'September 15, 2126' ); currentWeekNumber( '02/17/2012' );

CLI

You can just run current-week-number --help for more information

Author

Charlike Mike Reagent

License

Copyright (c) 2014-2015 Charlike Mike Reagent, contributors.

Released under the MIT license.

Powered and automated by kdf, March 02, 2015