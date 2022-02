A node.js module to list and work on currency codes based on the ISO 4217 standard.

npm install currency-codes

var cc = require ( 'currency-codes' ); console .log(cc.code( 'EUR' ));

var cc = require ( 'currency-codes' ); console .log(cc.number( 967 ));

var cc = require ( 'currency-codes' ); console .log(cc.country( 'colombia' ));

var cc = require ( 'currency-codes' ); console .log(cc.codes());

var cc = require ( 'currency-codes' ); console .log(cc.numbers());

var cc = require ( 'currency-codes' ); console .log(cc.countries());

data

var data = require ( 'currency-codes/data' ); console .log(data);

var cc = require ( 'currency-codes' ); console .log(cc.publishDate);

Fetch the latest copy of ISO-4217 from the maintainer and update this library's currency data file.

$ npm run iso > currency-codes@1.5.1 iso currency-codes > npm run iso:fetch-xml && npm run iso:ingest-xml > currency-codes@1.5.1 iso:fetch-xml currency-codes > node scripts/fetch-iso-4217-xml.js Downloaded https://www.currency-iso.org/dam/downloads/lists/list_one.xml to iso-4217-list-one.xml > currency-codes@1.5.1 iso:ingest-xml currency-codes > node scripts/ingest-iso-4217-xml.js Ingested iso-4217-list-one.xml into data.js Wrote publish date to iso-4217-publish-date.js

Note: You may have to manually tweak the capitalization of some country's names.

License

MIT