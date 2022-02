cult

Like nodemon but for gulp

npm install -g gulp cult

cult <task> <othertask>

This command will call gulp <task> <othertask> and reload it on gulpfile change.

If your gulpfile is split across multiple files, use this code:

var touch = require ( 'touch' ) gulp.watch([ 'gulp/**' ], function ( ) { touch.sync( 'gulpfile.coffee' ) })

MIT - Typicode