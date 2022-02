CSS minifier

Why

Because CSS is on the critical path to rendering pages. It must be small! Or else!

Installation

npm install cssshrink

Usage

var cssshrink = require ( 'cssshrink' ); var css = 'a{color: #ff0000;}' ; css = cssshrink.shrink(css);

Result:

a { color :red}

Playground

Available at http://cssshrink.com

More info

Slides at http://cssshrink.com/velocity

Grunt and Gulp tasks