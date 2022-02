cssparser.js is a parser that generates json matched with source css structure.

Description

License: MIT license - http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php

Author : Chang W. Doh

Demo

Dependency

Just want to use cssparser.js? Nothing needed.

If want generating parser, install 'jison' before it.

Usage

from Command-line

First of all, you should install cssparser.

$ npm install cssparser

or

$ npm install cssparser -g

Then execute and you can generate JSON file from command-line.

$ cssparser cssFile

or

$ cssparser cssFile -o output_file

from CommonJS Module

You can generate javascript object from your javascript module.

var cssparser = require ( "cssparser" ); var parser = new cssparser.Parser(); var ast = parser.parse(raw) var json = ast.toJSON(type)

Generating parser from source

Getting jison & source

$ git clone https://github.com/cwdoh/cssparser.js.git $ npm install

Generating parser from source

$ npm run build

JSON Structure

There are 3 types of JSON format.

simple - most simple. simply consist of just key & value.

deep - more detailed then simple mode. this includes more informations of selector, terms, expression, queries, …

atomic - most detailed. 'atomic' JSON has all pieces of each key & values in CSS. e.g. length has numeric value & its unit like "100px" -> { "value": 100, "unit": "px" }



Example

Example is tested with rulesets of http://css3please.com

cssparser example/test.css --console -i 4

Input

@ charset 'utf-8' ; @ import url( "fineprint.css" ) print; @ media screen { * { position : absolute; } } .footer { position : fixed; bottom : 0 ; width : 1rem ; }

JSON Output

Type 'simple'

[ { "type" : "@charset" , "value" : "'utf-8'" }, { "type" : "@import" , "value" : "url(\"fineprint.css\")" , "mediaQuery" : [ "print" ] }, { "type" : "@media" , "value" : [ "screen" ], "nestedRules" : [ { "type" : "rule" , "selectors" : [ "*" ], "declarations" : { "position" : "absolute" } } ] }, { "type" : "rule" , "selectors" : [ ".footer" ], "declarations" : { "position" : "fixed" , "bottom" : "0 !important" , "width" : "1rem" } } ]

Type 'deep'

{ "type" : "STYLESHEET" , "value" : [ { "type" : "AT_RULE" , "rule" : "charset" , "value" : "'utf-8'" }, { "type" : "AT_RULE" , "rule" : "import" , "value" : "url(\"fineprint.css\")" , "nextExpression" : [ "print" ] }, { "type" : "AT_RULE" , "rule" : "media" , "value" : [ "screen" ], "nestedRules" : [ { "type" : "QUALIFIED_RULE" , "value" : { "type" : "DECLARATION_LIST" , "value" : [ { "type" : "DECLARATION" , "property" : "position" , "value" : "absolute" } ] }, "selectors" : [ "*" ] } ] }, { "type" : "QUALIFIED_RULE" , "value" : { "type" : "DECLARATION_LIST" , "value" : [ { "type" : "DECLARATION" , "property" : "position" , "value" : "fixed" }, { "type" : "DECLARATION" , "property" : "bottom" , "value" : 0 , "important" : true }, { "type" : "DECLARATION" , "property" : "width" , "value" : "1rem" } ] }, "selectors" : [ ".footer" ] } ] }

Type 'atomic'

{ "type" : "STYLESHEET" , "value" : [ { "type" : "AT_RULE" , "rule" : { "type" : "ID" , "value" : "charset" , "prefix" : "@" }, "value" : { "type" : "STRING" , "value" : "'utf-8'" } }, { "type" : "AT_RULE" , "rule" : { "type" : "ID" , "value" : "import" , "prefix" : "@" }, "value" : { "type" : "URL" , "name" : { "type" : "ID" , "value" : "url" }, "value" : "\"fineprint.css\"" }, "nextExpression" : { "type" : "MEDIA_QUERY_LIST" , "value" : [ { "type" : "MEDIA_QUERY" , "mediaType" : { "type" : "ID" , "value" : "print" } } ] } }, { "type" : "AT_RULE" , "rule" : { "type" : "ID" , "value" : "media" , "prefix" : "@" }, "value" : { "type" : "MEDIA_QUERY_LIST" , "value" : [ { "type" : "MEDIA_QUERY" , "mediaType" : { "type" : "ID" , "value" : "screen" } } ] }, "nestedRules" : [ { "type" : "QUALIFIED_RULE" , "value" : { "type" : "DECLARATION_LIST" , "value" : [ { "type" : "DECLARATION" , "property" : { "type" : "ID" , "value" : "position" }, "value" : { "type" : "ID" , "value" : "absolute" } } ] }, "selectors" : { "type" : "SELECTOR_LIST" , "value" : [ { "type" : "UNIVERSAL_SELECTOR" , "value" : "*" } ] } } ] }, { "type" : "QUALIFIED_RULE" , "value" : { "type" : "DECLARATION_LIST" , "value" : [ { "type" : "DECLARATION" , "property" : { "type" : "ID" , "value" : "position" }, "value" : { "type" : "ID" , "value" : "fixed" } }, { "type" : "DECLARATION" , "property" : { "type" : "ID" , "value" : "bottom" }, "value" : { "type" : "NUMBER" , "value" : 0 }, "important" : true }, { "type" : "DECLARATION" , "property" : { "type" : "ID" , "value" : "width" }, "value" : { "type" : "DIMENSION" , "value" : 1 , "unit" : "rem" } } ] }, "selectors" : { "type" : "SELECTOR_LIST" , "value" : [ { "type" : "CLASS_SELECTOR" , "value" : ".footer" } ] } } ] }

Change log