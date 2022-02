Предварительные требования:

##Установка, удаление и обновление:

Установка: npm install cssp

Обновление: npm update cssp

Удаление: npm uninstall cssp

Описание

По умолчанию CSSP разбирает входной CSS-текст в дерево (parser -- P), затем отправляет дерево на трансформацию (transformer -- TF), после чего транслирует в CSS-текст (translator -- TL).

Таким образом полный цикл выглядит как CSS -> P -> TF -> TL -> CSS, и без указания ключей CSSP отдаст тот же текст, что был на входе.

Использование

Использование command line интерфейса:

cssp показывает этот текст cssp < имя_файла > считывает CSS из < имя_файла > и записывает результат полного цикла (тот же CSS) в stdout cssp < имя_файла > -dp cssp < имя_файла > --parser считывает CSS из < имя_файла > и записывает результат CSS -> P -> stdout cssp < имя_файла > -df cssp < имя_файла > --transformer считывает CSS из < имя_файла > и записывает результат CSS -> P -> TF -> stdout cssp < имя_файла > -dl cssp < имя_файла > --translator считывает CSS из < имя_файла > и записывает результат CSS -> P -> TF -> TL -> stdout cssp < имя_файла > -r < имя_правила > cssp < имя_файла > --rule < имя_правила > считывает CSS из < имя_файла > и передаёт в цикл (P TF TL) < имя_правила > , которое надо обработать cssp < имя_файла > -t cssp < имя_файла > --trim считывает CSS из < имя_файла > и удаляет начальные и концевые пробельные символы

Примеры:

1 ) test .css = 'color: red' > cssp test .css -r declaration -dp > [ 'declaration' , [ 'property' , [ 'ident' , 'color' ]], [ 'value' , [ 's' , ' ' ], [ 'ident' , 'red' ]]] 2 ) test .css = '10px' > cssp test .css -r dimension -dp - dl > [ 'dimension' , [ 'number' , '10' ], 'px' ] 10px

Пример программного использования (Node.js):