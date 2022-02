CSSO loader module for webpack.

Usage

Documentation: Using loaders

Installation

npm install csso-loader --save-dev

Examples

Using csso-loader with css-loader.

module .exports = { ... module: { loaders : [ { test : /\.css$/ , loader : 'css-loader!csso-loader' , } ] } };

Advanced options

restructure

Default: true

csso performs structural optimization for better compression by default. Use -restructure in case you want to disable it.

module .exports = { ... module: { loaders : [ { test : /\.css$/ , loader : 'css-loader!csso-loader?-restructure' , } ] } };

Also it can be disabled by restructure boolean option in csso object of webpack config.

module .exports = { ... module: { loaders : [ { test : /\.css$/ , loader : 'css-loader!csso-loader' , } ] }, csso : { restructure : false } };

debug

Default: false

debug is using to get details about the minification process.

module .exports = { ... module: { loaders : [ { test : /\.css$/ , loader : 'css-loader!csso-loader?debug' , } ] } };

Also you can set debug option in csso object of webpack config. It can be boolean or a positive number from 1 to 3 (greater number for more details).

module .exports = { ... module: { loaders : [ { test : /\.css$/ , loader : 'css-loader!csso-loader' , } ] }, csso : { debug : 3 } };

Default: exclamation or true

csso leave all exclamation comments by default (i.e. /*! .. */ ). Use '-comments' to remove all comments.

module .exports = { ... module: { loaders : [ { test : /\.css$/ , loader : 'css-loader!csso-loader?-comments' , } ] } };

Also you can set comments option in csso object of webpack config. It can be boolean or string (use first-exclamation to remove all comments except first one with exclamation).

module .exports = { ... module: { loaders : [ { test : /\.css$/ , loader : 'css-loader!csso-loader' , } ] }, csso : { comments : 'first-exclamation' } };

usage

With usage option you can set data about CSS usage. For example, white lists ( tags , ids and classes ) can be set to filter unused selectors and related CSS rules as well. See Usage data in csso documentation for more details.

module .exports = { ... module: { loaders : [ { test : /\.css$/ , loader : 'css-loader!csso-loader' , } ] }, csso : { usage : { tags : [ 'span' , 'div' ], ids : [ 'id1' ], classes : [ 'class1' , 'class2' , 'class3' , 'class4' ] scopes : [ [ 'class1' , 'class2' ], [ 'class3' , 'class4' ] ] } } };

logger

To log how CSS is transforming through compression stages use logger option. First argument is a stage name, and second one is AST of current state CSS or null .

module .exports = { ... module: { loaders : [ { test : /\.css$/ , loader : 'css-loader!csso-loader' , } ] }, csso : { logger : function ( stage, ast ) { console .log(stage, ast); } } };

License

MIT © Andrew Smirnov