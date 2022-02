Introduction

Parse urls from css file

Installation

npm install css-url-parser

Usage

var parseCssUrls = require ( 'css-url-parser' ); var css = '@import "a.css"; .image { background-image: url(images/img.png); }' ; var cssUrls = parseCssUrls(css); console .log(cssUrls);

It ignores duplicated urls and base64 encoded resources. If no urls found empty array will be returned.