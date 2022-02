Converts CSS3 selectors to their XPath equivalents.

Usage

var cssToXPath = require ( 'css-to-xpath' ); cssToXPath( 'p:not(:has(a.x))' );

...returns the string:

.//p[ not (.//a[contains(concat( ' ' , normalize-space(./@ class ), ' ' ), ' x ' )])]

Or if you want to continue building the XPath with xpath-builder:

var cssToXPath = require ( 'css-to-xpath' ); var xpathBuilderObject = cssToXPath.parse( 'p:not(:has(a.x))' ); xpathBuilderObject = xpathBuilderObject.where(cssToXPath.xPathBuilder.text().equals( 'Some Text Content' )); xpathBuilderObject.toXPath();

css-to-xpath parses css selectors using bo-selector and turns them into xpaths using xpath-builder

Install

npm install css-to-xpath

License

BSD