Fast and low memory CSS selector parser.

Parses CSS selector into object-model.

Installation

npm install css-selector-parser

Usage

var CssSelectorParser = require ( 'css-selector-parser' ).CssSelectorParser, parser = new CssSelectorParser(); parser.registerSelectorPseudos( 'has' ); parser.registerNestingOperators( '>' , '+' , '~' ); parser.registerAttrEqualityMods( '^' , '$' , '*' , '~' ); parser.enableSubstitutes(); var util = require ( 'util' ); console .log(util.inspect(parser.parse( 'a[href^=/], .container:has(nav) > a[href]:lt($var)' ), false , null ));

Produces:

{ type : 'selectors' , selectors : [ { type : 'ruleSet' , rule : { tagName : 'a' , attrs : [ { name : 'href' , operator : '^=' , valueType : 'string' , value : '/' } ], type : 'rule' } }, { type : 'ruleSet' , rule : { classNames : [ 'container' ], pseudos : [ { name : 'has' , valueType : 'selector' , value : { type : 'ruleSet' , rule : { tagName : 'nav' , type : 'rule' } } } ], type : 'rule' , rule : { tagName : 'a' , attrs : [ { name : 'href' } ], pseudos : [ { name : 'lt' , valueType : 'substitute' , value : 'var' } ], nestingOperator : '>' , type : 'rule' } } } ] }

Token description

type may be one of:

selectors — list of selectors, token contains selectors array of ruleSet tokens (based on "," operator).

ruleSet — selector, token contains rule field with rule-type object.

rule — single rule.

Fields for rule type.