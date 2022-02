With selector extracting, it is possible to extract certain CSS selectors (RegEx can be used to match selectors) from CSS code. This is especially useful if you want to extract only a few CSS classes from a huge library or framework.

Demos

const cssSelectorExtract = require ( 'css-selector-extract' ); const options = { css : '.btn { } .btn-alert { } .btn-success { }' , filters : [ '.btn' ] }; cssSelectorExtract.process(options).then( ( extractedCss ) => { console .log(extractedCss); }); const extractedCss = cssSelectorExtract.processSync(options); console .log(extractedCss);

Rename extracted selectors

const cssSelectorExtract = require ( 'css-selector-extract' ); const options = { css : '.btn { } .btn-alert { } .btn-success { }' , filters : [{ selector : '.btn' , replacement : '.button' }] }; cssSelectorExtract.process(options).then( ( extractedCss ) => { console .log(extractedCss); });

RegEx

Filter selectors

const cssSelectorExtract = require ( 'css-selector-extract' ); const options = { css : '.btn { } .btn-alert { }' , filters : [ /^\..+-alert/ ] }; cssSelectorExtract.process(options).then( ( extractedCss ) => { console .log(extractedCss); });

Replace selectors

const cssSelectorExtract = require ( 'css-selector-extract' ); const options = { css : '.btn { } .btn-alert { }' , filters : [{ selector : /^\.btn(.*)/ , replacement : '.button$1' }] }; cssSelectorExtract.process(options).then( ( extractedCss ) => { console .log(extractedCss); });

Usage with syntaxes other than pure CSS

Install the corresponding postcss syntax plugin (e.g. postcss-scss or postcss-less).

const cssSelectorExtract = require ( 'css-selector-extract' ); const postcssScss = require ( 'postcss-scss' ); const options = { css : '.nested { .selector { } }' , filters : [ '.nested' ], postcssSyntax : postcssScss }; cssSelectorExtract.process(options).then( ( extractedCss ) => { console .log(extractedCss); });

Preserve lines

Usually css-selector-extract removes all nodes which do not match the given selectors. However under some circumstances it might be useful to preserve the original line numbers (e.g. to keep source map references intact).

const cssSelectorExtract = require ( 'css-selector-extract' ); const options = { css : '.multiple { } .selectors {}' , filters : [ '.some-selector' ], preserveLines : true }; cssSelectorExtract.process(options).then( ( extractedCss ) => { console .log(extractedCss); });

ES2015 named exports

import { process, processSync } from 'css-selector-extract' ; const options = { css : '.btn { } .btn-alert { } .btn-success { }' , filters : [ '.btn' ] }; process(options).then( ( extractedCss ) => { console .log(extractedCss); }); const extractedCss = processSync(options); console .log(extractedCss);

Upgrade from 2.x.x to 3.x.x

With version 3.0.0 css-selector-extract takes an object as it's only parameter.

const cssSelectorExtract = require ( 'css-selector-extract' ); const postcssScss = require ( 'postcss-scss' ); const options = { css : '.btn { } .btn-alert { } .btn-success { }' , filters : [ '.btn' ], postcssSyntax : postcssScss }; cssSelectorExtract.process(options); cssSelectorExtract.processSync(options); const css = '.btn { } .btn-alert { } .btn-success { }' ; const selectorFilters = [ '.btn' ]; cssSelectorExtract.process(css, selectorFilters, postcssScss); cssSelectorExtract.processSync(css, selectorFilters, postcssScss);

Development

See CONTRIBUTING.md

Testing

npm test

About

Author

Markus Oberlehner

Website: https://markus.oberlehner.net

Twitter: https://twitter.com/MaOberlehner

PayPal.me: https://paypal.me/maoberlehner

Patreon: https://www.patreon.com/maoberlehner

License

MIT