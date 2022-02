Convert CSS syntax to SCSS with calc, variables, and custom media queries

Install

npm install css-scss

Usage

var fs = require ( 'fs' ); var cssscss = require ( 'css-scss' ); var src = fs.readFileSync( './input.css' , 'utf8' ); var scss = cssscss(src); fs.writeFileSync( './output.scss' , scss);

Results

Variable Definitions

Convert this CSS:

:root { --red : #f00 ; }

Into this:

$red : #f00 !default;

Variables in Declarations

Convert this:

.warning { color : var (--red): }

Into this:

.warning { color : $red ; }

Custom Media Queries

Convert this:

@ media (--breakpoint-small) { .sm-col-6 { width : 50% } } @ custom - media --breakpoint-small (min-width: 40em );

Into this:

$breakpoint-small : '(min-width: 40em)' !default; @ media #{ $breakpoint-small } { .sm-col-6 { width : 50% } }

Calc

Convert this:

.col-4 { calc( 4 / 12 * 100% ) }

Into this:

.col-4 { ( 4 / 12 * 100% ) }

MIT License