Fork from cssom

新增功能点:

支持重复定义属性 修复CSS格式化的问题

CSSOM

CSSOM.js is a CSS parser written in pure JavaScript. It also a partial implementation of CSS Object Model.

CSSOM .parse (" body { color : black}") - > { cssRules : [ { selectorText: "body" , style: { 0 : "color" , color: "black" , length: 1 } } ] }

To use it with Node.js or any other CommonJS loader: