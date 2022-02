Minified and Simplified include-media with CSS-in-JS

when you style with css-in-js (emotion, styled-component) you can perfectly and easily deal with responsive design with this css-in-js-media which is similar with include-media and support type system(ts)

If you think this library is helpful, Support by give ⭐

Migrate to Typescript at version V2 🎉

Introduced at

📖 documentation

🚀 install & default usage

npm install css- in -js-media import media from "css-in-js-media" ;

example in code-sandbox-link : https://codesandbox.io/embed/k28q2nv2w7

smallPhone: 320 phone: 375 tablet: 768 desktop: 1024 largeDesktop: 1440

🎒 size

with css-in-js library (ex: emotion.js , styled-component)

example with emotion.js

import media from "css-in-js-media" ; export const exampleClass = css` color : red ; ${media( ">desktop" )} { font-size : 15px ; } ${media( "<=desktop" , ">tablet" )} { font-size : 20px ; } ${media( "<=tablet" , ">phone" )} { font-size : 25px ; } ${media( "<=phone" )} { font-size : 30px ; } ` ;

example with styled-component

import media from "css-in-js-media" ; const exampleClass = styled.h1 ` color: red; ${media( ">desktop" )} { font-size: 15px; } ${media( "<=desktop" , ">tablet" )} { font-size: 20px; } ${media( "<=tablet" , ">phone" )} { font-size: 25px; } ${media( "<=phone" )} { font-size: 30px; } ` ;

set flexible breakpoints (optional)

⚠️ You should set this in entry point file (root file)

import { setBreakPoints } from "css-in-js-media" ; setBreakPoints({ desktop : 1440 , largeDesktop : 1500 }); setBreakPoints({ desktop : "140rem" , largeDesktop : "calc(30 * 50px)" });

get breakpoints (optional)

import { getBreakPoints } from "css-in-js-media" ; getBreakPoints();

❤️ THANKS

🐛 Bug reporting

Issue

License

MIT