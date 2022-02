CSS font value parser

A simple parser for parsing CSS font values in JavaScript.

Installation

If you are using Node.js you can install the parser using:

$ npm install css-font- parser

If you are using an AMD loader you can include the src/parser.js directly into your project.

Usage

> var parse = require ( 'css-font-parser' ); > parse( '15px sans-serif' ); { 'font-family' : [ 'sans-serif' ], 'font-size' : '15px' } > parse( '15px/18px "Neue Helvetica", Helvetica, sans-serif' ); { 'font-family' : [ 'Neue Helvetica' , 'Helvetica' , 'sans-serif' ], 'font-size' : '15px' , 'line-height' : '18px' }

License

Licensed under the three-clause BSD license.