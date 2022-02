CSS file icons

Pure CSS file icons for popular extensions lightweight css library

Icons

Demo

Usage

Include css-file-icons.css to html or install via npm

npm i css-file-icons --save

include css file css-file-icons.css from folder build

Example

< div class = "fi fi-doc" > < div class = "fi-content" > doc </ div > </ div >

File extensions

mp3, wav, aif, cda, mid, midi, mpa, mkv, ogg, wpa, wpl, 7z, zip, rar, tar.gz, pkg, z, csv, dat, json, xml, dat, db, dbf, sql, ns, 3ds, max, ai, psd, ttf, woff, woff2, png, bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, svg, rss, torrent, ppt, pps, pptx, odp, asp, c, cs, java, jsp, swift, php, hh, go, py, js, html, xhtml, css, vb, rb, scss, sass, less, jsx, sh, pl, xls, xlsx, xlsm, ods, dll, bak, ini, dmp, sys, cfg, tmp, icns, doc, docx, log, txt, pdf, avi, mov, mp4, mpg, mpeg, mkv, wmv, wps, exe.

.fi .fi- * extension *

Sizes

.fi .fi-size-xs .fi .fi-size-sm // default .fi .fi-size-md .fi .fi-size-lg .fi .fi-size-xl

Rounded

sm, md default border radius 0

.fi-round-sm .fi-round-md

SCSS Mixins

New icon color

@ mixin fi-color( $class , $color , $text_color : $file_icon_text_color )

Icon size

@ mixin fi-size( $class , $width , $height , $arrow_h , $font_size )

Contributors

This project exists thanks to all the people who contribute.

Browsers support

CSS file icons supports all modern browsers (Chrome, Firefox, Opera and Internet Exploer >= 9)

Wordpress version

CSS File Icons WP

Backers

Thank you to all our backers! 🙏 [Become a backer]

Support this project by becoming a sponsor. Your logo will show up here with a link to your website. [Become a sponsor]

Created by ColorsWall