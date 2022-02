Looks up require('insert-css') calls to extract CSS from a browserify bundle to a file. Useful with sheetify or any other package / transform that uses insert-css .

Command line

$ browserify -t sheetify/transform -p [ css-extract -o bundle.css ] index.js \ -o bundle.js

JS api

const browserify = require ( 'browserify' ) browserify() .transform( 'sheetify/transform' ) .plugin( 'css-extract' , { out : 'bundle.css' }) .bundle()

const browserify = require ( 'browserify' ) browserify() .transform( 'sheetify/transform' ) .plugin( 'css-extract' , { out : createWriteStream }) .bundle() function createWriteStream ( ) { return process.stdout }

Options

-o / --out : specify an outfile, defaults to bundle.css . Can also be a function that returns a writable stream from the JavaScript API.

Installation

$ npm install css-extract

License

MIT