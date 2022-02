A web component for drawing patterns with CSS.

Example

< css-doodle > @ grid : 5 / 200px ; background : @ p (# 000 , #fff); margin : 1 px ; </ css-doodle >

Docs

https://css-doodle.com

Tabbied -- Doodle with generated patterns

Shapes -- Discover new CSS polygon shapes

Resources

Build

npm run build npm run minify make

Support

