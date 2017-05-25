Introduction

combo css which import other css 对于js，目前已经有比较成熟的模块化方案，比如seajs、kissy，但是css方面呢，一般是通过less进行编译打包的。less官方对于less文件中的@import "xxx.css"是不会打包进来的，这也是考虑到本身就是有需求要这样引用css，而如果你@import "xxx.less"，less打包工具就会分析这些引入的模块，进行打包。 css-combo就是借鉴了这种思想，实现了css模块化。即在入口文件中@import其他模块，然后对入口文件进行打包的时候，该工具会分析import的文件，把这些文件打包进来。

对于CSS模块化，欢迎大家看我这篇博文：(http://www.techcheng.com/study/css/introduce-css-combo.html)

Usage

首先需要npm安装一下：

npm install -g css-combo

命令行使用

命令行下，可以先进入需要打包的文件所在目录，然后

csscombo xxx .source .css xxx .combo .css

第一个参数是源文件名，第二个参数是打包之后的文件名

其他选项有：

-s: silent, 静默模式，表示不输出任何信息

-ic: inputCharset, 可以指定输入文件的编码

-oc： outputCharset, 可以指定输出文件的编码

在NodeJS里面使用

你也可以在自己的打包工具中调用css combo，和其他npm包一样：

var CSSCombo = require ( 'css-combo' ); CSSCombo.build(src, dest, cfg, function ( err ) { callback(); });

src 入口文件的地址

dest 输出目录或者输出的完整路径（含文件名，推荐），可以使用相对路径

cfg 参数可以配置以下选项： inputEncoding：{String} 输入文件编码，可选，默认检测入口文件中的@charset设置。如果入口文件没有设置@charset，那么最好设置本选项 outputEncoding：{String} 输出文件编码，可选，默认UTF-8 exclude：{Array} 黑名单正则数组，可选，默认空 compress: {Boolean} 是否压缩，默认为true，处理规则同YUICompressor debug: {Boolean} 是否打印日志 paths: {Array} @import 额外查找的路径。 native2ascii: {Boolean} 是否替换中文为Unicode字符，默认为true replaceFont: {Boolean} 是否把中文的字体名称替换成英文名称，默认为true，此选项依赖上面的选项，即必须native2ascii配置为true才有效。强烈建议各位开发者在书写CSS的时候就使用英文名称，比如微软雅黑，写成'Microsoft YaHei'



在grunt中使用

CSS Combo配套的grunt插件：https://github.com/daxingplay/grunt-css-combo

TODO

增加目录打包形式

ChangeList

0.3.7：修复无法解析CDN Combo类型的URL的问题

0.3.6：修复单个src配置多个font路径的问题，修复font里面含有?的问题

0.3.5：修复issue #26

0.3.4：修复issue #22

0.3.3：增加替换中文的字体名称为英文名称的方法

0.2.2：修正打包之后输出文件编码问题

0.2.7：build参数更改，提供更多形式的输入，去掉部分log信息

License

css-combo 遵守 "MIT"：https://github.com/daxingplay/css-combo/blob/master/LICENSE.md 协议