combo css which import other css 对于js，目前已经有比较成熟的模块化方案，比如seajs、kissy，但是css方面呢，一般是通过less进行编译打包的。less官方对于less文件中的@import "xxx.css"是不会打包进来的，这也是考虑到本身就是有需求要这样引用css，而如果你@import "xxx.less"，less打包工具就会分析这些引入的模块，进行打包。 css-combo就是借鉴了这种思想，实现了css模块化。即在入口文件中@import其他模块，然后对入口文件进行打包的时候，该工具会分析import的文件，把这些文件打包进来。
对于CSS模块化，欢迎大家看我这篇博文：(http://www.techcheng.com/study/css/introduce-css-combo.html)
首先需要npm安装一下：
npm install -g css-combo
命令行下，可以先进入需要打包的文件所在目录，然后
csscombo xxx.source.css xxx.combo.css
第一个参数是源文件名，第二个参数是打包之后的文件名
其他选项有：
你也可以在自己的打包工具中调用css combo，和其他npm包一样：
var CSSCombo = require('css-combo');
CSSCombo.build(src, dest, cfg, function(err){ callback(); });
src 入口文件的地址
dest 输出目录或者输出的完整路径（含文件名，推荐），可以使用相对路径
cfg 参数可以配置以下选项：
@import额外查找的路径。
CSS Combo配套的grunt插件：https://github.com/daxingplay/grunt-css-combo
css-combo 遵守 "MIT"：https://github.com/daxingplay/css-combo/blob/master/LICENSE.md 协议