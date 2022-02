Base64 images in your css file.

Transform this:

.single-quote { background : url ( '../img/background-pattern.gif' ); }

into

.single-quote { background : url ( '' ); }

Only works with CSS files.

Works with:

single quotes: url('../img/background-pattern.gif');

double quotes: url("../img/background-pattern.gif");

absolute URL: url("/img/background-pattern.gif"); but you must specify a root path

Do not work with (a warning is shown, but the process continue)

File bigger than 4Ko (configurable)

external urls: url("http://my-company.ext/img/background-pattern.gif");

not found images

Install

npm install -g css-b64-images

Usage

cd /your/www/root/dir css-b64-images css/styles .css > css/style .optimized .css

As a library

From File

fromFile(cssFile, root, [options,] cb)

You must specify the root path for absolute URLs to work.

var b64img = require ( 'css-b64-images' ); b64img.fromFile( '/your/www/root/dir/css/your-stylesheet.css' , '/your/www/root/dir/' , function ( err, css ) { if (err) console .error( 'Error:' , err); console .log(css); });

From String

fromString(css, relativePath, rootPath, [options,] cb)

var b64img = require ( 'css-b64-images' ); var css = fs.readFileSync( '/your/www/root/dir/css/your-stylesheet.css' ); b64img.fromString(css, '/your/www/root/dir/css/' , '/your/www/root/dir/' , function ( err, css ) { if (err) console .error( 'Error:' , err); console .log(css); });

Options

maxSize: (default 4096) bigger images are not base64 in the CSS

LICENSE

MIT