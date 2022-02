Tools for deploying/retrieving package files using Salesforce Metadata API via JSforce.

Provides command line interface (CLI) to easily deploy/retrieve packages.

Install

npm install jsforce-metadata-tools -g

Usage

Deploy

Deploy package from local directory

$ jsforce-deploy -u username@example.org -p ${SF_PASSWORD} -D ./ path / to /packageDir

Deploy package from ZIP archive file

$ jsforce-deploy -u username@example .org - p ${SF_PASSWORD} -Z ./path/to/package .zip

Retrieve

Retrieve package files and write them under the directory

(Assuming that ./path/to/packageDir directory has a package.xml file inside)

$ jsforce-retrieve -u username@example.org -p ${SF_PASSWORD} -D ./ path / to /packageDir

Retrieve package files by specifying metadata types/members to retrieve

jsforce-retrieve -u username@example.org -p ${SF_PASSWORD} --memberTypes "ApexClass:Class1,Class2;ApexPage:*" -D ./path/to/distDir

Retrieve package files by specifying package names to retrieve

jsforce-retrieve -u username@example.org -p ${SF_PASSWORD} --packageNames "Package1,Package2" -D "./path/to/distDir1,./path/to/distDir2"

Retrieve package files by specifying package.xml file

$ jsforce-retrieve -u username@example.org -p ${SF_PASSWORD} -P ./ path / to /package.xml -D ./ path / to /distDir

Retrieve package and output as a ZIP archive file

$ jsforce-retrieve -u username@example .org - p ${SF_PASSWORD} --packageName Package1 -Z ./path/to/package .zip

OAuth-based Authorization

Once the authorization is done in JSforce REPL, the same connection is also valid here (no password required)