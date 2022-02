cryptoPro

Единое, асинхронное API для взаимодействия с КриптоПРО ЭЦП Browser Plug-In

Зачем мне этот пакет?

КриптоПРО ЭЦП Browser Plug-In доступен в разных браузерах в двух версиях. Асинхронной (в современных браузерах) и синхронной (в браузерах постарше). С помощью этого пакета можно не писать реализацию под каждую версию плагина дважды. И вместо этого и этого написать это (UMD):

или это (ES Modules + Typescript):

Установка

Для NPM:

npm install crypto-pro

Для Yarn:

yarn add crypto-pro

Для Bower:

bower install crypto-pro

Подключение пакета как UMD модуля через тэг script:

< script src = "crypto-pro/dist/crypto-pro.min.js" > </ script > < script > window .cryptoPro.getUserCertificates() .then( function ( certificates ) { }) .catch( function ( error ) { }); </ script >

Подключение пакета как ES модуля с Typescript или JavaScript:

import { getUserCertificates, Certificate } from 'crypto-pro' ; ( async ( ) => { let certificates: Certificate[]; try { certificates = await getUserCertificates( ); } catch ( error ) { } } ) () ;

Список требуемых полифиллов (если необходимы, подключаются самостоятельно):

Promise

Array.prototype.find

API

Методы объекта cryptoPro

getUserCertificates - возвращает список сертификатов, доступных пользователю в системе

getCertificate - возвращает сертификат по отпечатку

createAttachedSignature - создает совмещенную (присоединенную) подпись сообщения

createDetachedSignature - создает отсоединенную (открепленную) подпись сообщения

createXMLSignature - создает XML подпись для документа в формате XML

createHash - создает хеш сообщения по ГОСТ Р 34.11-2012 256 бит

createSignature - создает подпись сообщения Является устаревшим и будет убран из будущих версий. Используйте "createAttachedSignature" и "createDetachedSignature".

getSystemInfo - возвращает информацию о CSP и плагине

isValidSystemSetup - возвращает флаг корректности настроек ЭП на машине

execute - компилирует и выполняет переданную функцию для доступной браузерной среды (синхронной/асинхронной)

Методы объекта сертификата

Сертификат предоставляет следущее API:

isValid - возвращает флаг действительности сертификата

getCadesProp - возвращает указанное внутренее свойство у сертификата в формате Cades

exportBase64 - возвращает сертификат в формате base64

getAlgorithm - возвращает информацию об алгоритме сертификата

getOwnerInfo - возвращает расшифрованную информацию о владельце сертификата

getIssuerInfo - возвращает расшифрованную информацию об издателе сертификата

getExtendedKeyUsage - возвращает ОИД'ы сертификата

getDecodedExtendedKeyUsage - возвращает расшифрованные ОИД'ы

hasExtendedKeyUsage - проверяет наличие ОИД'а (ОИД'ов) у сертификата

Поддерживаемые СКЗИ

КриптоПРО CSP (v4.0+) рекомендуется использование только сертифицированных версий. Инструкция по установке:

Linux / OSX

(в Windows следуйте указаниям программы-установщика)

КриптоПРО ЭЦП browser plug-in (v2.0.12438+).

Инструкция по установке плагина в Linux. В Windows и OSX следуйте указаниям программы-установщика.

Инструкция по установке сертификатов в систему для Linux / OSX.

Примеры

Для их запуска необходим NodeJS LTS.

Тэг script (UMD)

cd examples/script-tag npm i npm start

Angular (ES Modules + Typescript)

cd examples/angular npm i

Запуск в режиме разработки:

npm start

Запуск в продакшн режиме:

npm run build npm run serve

React (ES Modules + JavaScript)

cd examples/react npm i

Запуск в режиме разработки:

npm start

Запуск в продакшн режиме:

npm run build npm run serve

Миграция с версии 1 на 2

Внесены следующие изменения:

Пакет собран в форматах: UMD, в папке dist/ , для подключения через тэг script. Объект window.cryptoPro доступен глобально. ES Modules, в папке lib/ , для использования с разными системами сборки. Методы API импортируются напрямую из npm пакета.

В UMD версии переименован глобальный объект с window.CryptoPro на window.cryptoPro

на Переименованы общие методы: getCertsList -> getUserCertificates getCert -> getCertificate signData -> createSignature isValidEDSSettings , isValidCSPVersion , isValidCadesVersion -> isValidSystemSetup

Убран метод signDataXML

Переименованы методы сертификата: getProp -> getCadesProp

Результат методов сертификата getOwnerInfo и getIssuerInfo изменился с { descr, title, translated } на { description, title, isTranslated }

и изменился с на Принципиальная реализация методов, обращающихся к Крипто ПРО не изменилась. Получение сертификатов, создание подписи, проверка корректности настроек работают по-прежнему.

Убрана поддержка IE8 (Крипто ПРО его больше не поддерживает)

Убрана поддержка КриптоПРО CSP версий ниже 4.0

Убрана поддержка КриптоПРО ЭЦП browser plug-in версий ниже 2.0

Доработана обработка ошибок, выбрасываемых из Крипто ПРО

При написании кода будут работать автодополнения и подсказки

Исправлена проблема работы библиотеки с UglifyJs

Методы API доступны напрямую:

В версии 1:

window .CryptoPro.call( 'getSystemInfo' );

В версии 2 (UMD):

window .cryptoPro.getSystemInfo();

В версии 2 (ES Modules):

import { getSystemInfo } from 'crypto-pro' ; getSystemInfo();

Тем, кто хочет помочь

Буду благодарен за расширение/улучшение/доработку API. Вам будут полезны примеры, предоставляемые Крипто ПРО.

Запуск режима разработки

Устанавливаем зависимости:

npm i

Во время работы с кодом необходим запущенный сборщик:

npm start

И пример, на котором можно тестировать изменения. Удобнее всего тестировать на примере с тэгом script, тк он отвязан от фреймворков и использует сборку в формате UMD из папки dist/ , постоянно обновляемую пока работает сборщик. Запускаем его таким образом:

cd examples/script-tag npm i npm link ../../ npm start

После выполнения npm link ../../ в директории examples/script-tag/node_modules папка crypto-pro станет ярлыком, указывающим на папку содержащую локально собранный пакет.

Запуск тестов

Тесты написаны с использованием Jest:

npm test

Проверка работы примеров с React и Angular

React и Angular используют версию сборки пакета в формате ES модулей из директории lib/ . Для их запуска необходимо сначала собрать пакет выполнив:

npm run build

После этого из папки examples/angular или examples/react залинковать пакет:

cd examples/angular npm i npm link ../../

И запустить пример в одном из двух режимов. В режиме разработки:

npm start

или в режиме продакшн:

npm run build npm run serve

Проверка пакета перед публикацией в NPM

Необходимо протестировать работу в заявленных браузерах, сделав это на локально запакованной версии пакета. Для этого собираем пакет:

npm run package mv package ..

Важно переместить папку package куда-нибудь выше для избежания конфликтов при линковке с текущим package.json .

Переходим в любую директорию с примером и создаем там ссылку на только что собранный пакет:

cd examples/script-tag npm link ../../../package

Проверяем работу примеров в режимах разработки и продакшн.

После завершения экспериментов можно удалить глобальную ссылку из директории ../../../package таким образом:

cd ../../../package npm unlink

Полезная информация

Установка КриптоПРО CSP в Linux / OSX

Процесс установки в OSX незначительно отличается от Linux, поэтому описание приведено на примере дистрибутива семейства Debian (x64).

Некоторые команды могут потребовать запуска с sudo . Названия файлов и директорий могут отличаться из-за различий в версиях.

После загрузки КриптоПРО CSP для нужной платформы, распакуйте архив:

tar -xzvf linux-amd64_deb.tgz chmod 777 -R linux-amd64_deb/

Запустите скрипт установки:

linux-amd64_deb/install.sh

Проверьте отсутствие cprocsp-rdr-gui :

dpkg -l | grep cprocsp-rdr

Установите дополнительно cprocsp-rdr-gui-gtk :

dpkg -i linux-amd64_deb/cprocsp-rdr-gui-gtk-64_4.0.0-4_amd64.deb

Дополнительная информация по установке

Установка КриптоПРО ЭЦП browser plugin в Linux

Загрузите КриптоПРО ЭЦП browser plug-in и распакуйте его:

mkdir cades_linux_amd64 tar -xzvf cades_linux_amd64.tar.gz -C cades_linux_amd64

Сконвертируйте rpm в deb пакеты при помощи утилиты alien :

apt-get update && apt-get install alien cd cades_linux_amd64 alien *

Установите пакеты:

dpkg -i cprocsp-pki-cades_2.0.0-2_amd64.deb dpkg -i cprocsp-pki-plugin_2.0.0-2_amd64.deb

Проверьте наличие файлов плагина:

ls -la /opt/cprocsp/lib/amd64 | grep libnpcades lrwxrwxrwx 1 root root 19 Окт 21 12:33 libnpcades.so -> libnpcades.so.2.0.0 lrwxrwxrwx 1 root root 19 Окт 21 12:33 libnpcades.so.2 -> libnpcades.so.2.0.0 -rwxr-xr-x 1 root root 2727236 Июн 8 14:33 libnpcades.so.2.0.0

Настройка плагина для Firefox (до версии 52)

После настройки плагина на страницах, запрашивающих работу с ЭП в панели навигации, рядом с url будет кнопка, позволяющая "разрешить и запомнить" использование установленного плагина.

cd /usr/lib/mozilla/plugins cp /opt/cprocsp/lib/amd64/libnpcades.so.2.0.0 ./ ldd libnpcades.so.2.0.0 cp /opt/cprocsp/lib/amd64/libnpcades.so.2.0.0 ./libnpcades.so ldd libnpcades.so

Перезапустите Firefox, и убедитесь в наличии CryptoPRO Cades plugin (см. Menu -> Addons).

Установка сертификатов в Linux

В OSX процесс схож с Linux.

Подключите USB носитель с ключевыми контейнерами и проверьте результат команды:

/opt/cprocsp/bin/amd64/csptest -keyset -enum_cont -fqcn -verifyc CSP (Type:80) v4.0.9009 KC1 Release Ver:4.0.9797 OS:Linux CPU:AMD64 FastCode:READY:AVX. AcquireContext: OK. HCRYPTPROV: 16188003 \\.\FLASH\ivanov \\.\FLASH\petrov \\.\FLASH\sidorov \\.\FLASH\vasiliev \\.\FLASH\smirnov OK. Total: SYS: 0,020 sec USR: 0,060 sec UTC: 0,180 sec

Скопируйте ключевой контейнер \\.\FLASH\.\sidorov на жесткий диск:

/opt/cprocsp/bin/amd64/csptest -keycopy -contsrc '\\.\FLASH\sidorov' -contdest '\\.\HDIMAGE\sidor' CSP (Type:80) v4.0.9009 KC1 Release Ver:4.0.9797 OS:Linux CPU:AMD64 FastCode:READY:AVX. CryptAcquireContext succeeded.HCRYPTPROV: 38556259 CryptAcquireContext succeeded.HCRYPTPROV: 38770755 Total: SYS: 0,000 sec USR: 0,100 sec UTC: 14,920 sec [ErrorCode: 0x00000000]

Наличие [ErrorCode: 0x00000000] в завершении каждой команды КриптоПРО говорит о ее успешном выполнении.

Проверьте наличие нового контейнера \\.\HDIMAGE\sidor :

/opt/cprocsp/bin/amd64/csptest -keyset -enum_cont -fqcn -verifyc CSP (Type:80) v4.0.9009 KC1 Release Ver:4.0.9797 OS:Linux CPU:AMD64 FastCode:READY:AVX. AcquireContext: OK. HCRYPTPROV: 34554467 \\.\FLASH\ivanov \\.\FLASH\petrov \\.\FLASH\sidorov \\.\FLASH\vasiliev \\.\FLASH\smirnov \\.\HDIMAGE\sidor OK. Total: SYS: 0,010 sec USR: 0,050 sec UTC: 0,130 sec [ErrorCode: 0x00000000]

Установите личный сертификат:

/opt/cprocsp/bin/amd64/certmgr -inst -cont '\\.\HDIMAGE\sidor'

Возможно в выводе вы ссылку на сертификат УЦ

При необходимости загрузите сертификат удостоверяющего центра и установите его командой:

/opt/cprocsp/bin/amd64/certmgr -inst -store uroot -file <файл сертификата>.crt

После чего, при проверке установленного личного сертификата вы увидите PrivateKey Link: Yes :

/opt/cprocsp/bin/amd64/certmgr -list -store uMy

Лицензия

MIT