crypt(3) for Node.js

Installation

Install using npm install crypt3 and use:

Promise version using Q library

var crypt = require ( 'crypt3/q' );

crypt( '6Xz7sS6fEmnWScMb6Ayf363e5cdqF4Kh' , '$1$SrkubyRm$DEQU3KupUxt4yfhbK1HyV/' ).then( function ( value ) { if ( value !== '$1$SrkubyRm$DEQU3KupUxt4yfhbK1HyV/' ) { console .error( 'Access denied!' ); return ; } }).fail( function ( err ) { ... });

Async version

var crypt = require ( 'crypt3/async' );

crypt( '6Xz7sS6fEmnWScMb6Ayf363e5cdqF4Kh' , '$1$SrkubyRm$DEQU3KupUxt4yfhbK1HyV/' , function ( err, value ) { if (err) { ... return; } if ( value !== '$1$SrkubyRm$DEQU3KupUxt4yfhbK1HyV/' ) { console .error( 'Access denied!' ); return ; } });

Sync version

var crypt = require ( 'crypt3/sync' );

if ( crypt( '6Xz7sS6fEmnWScMb6Ayf363e5cdqF4Kh' , '$1$SrkubyRm$DEQU3KupUxt4yfhbK1HyV/' ) !== '$1$SrkubyRm$DEQU3KupUxt4yfhbK1HyV/' ) { console .error( 'Access denied!' ); return ; }

Example password encoding

Use crypt(key[, salt]) :

console .log( crypt( '6Xz7sS6fEmnWScMb6Ayf363e5cdqF4Kh' ) ); console .log( crypt( '6Xz7sS6fEmnWScMb6Ayf363e5cdqF4Kh' , crypt.createSalt( 'md5' ) ) ); console .log( crypt( '6Xz7sS6fEmnWScMb6Ayf363e5cdqF4Kh' , crypt.createSalt( 'blowfish' ) ) ); console .log( crypt( '6Xz7sS6fEmnWScMb6Ayf363e5cdqF4Kh' , crypt.createSalt( 'sha256' ) ) ); console .log( crypt( '6Xz7sS6fEmnWScMb6Ayf363e5cdqF4Kh' , crypt.createSalt( 'sha512' ) ) );

Create hashes

Use crypt.createSalt([type=sha512]) where type is one of md5 , blowfish , sha256 or sha512 (default).

Please note that this library does not work on Windows, and usually has a limited functionality on other *NIX systems other than Linux.

Commercial Support

You can buy commercial support from Sendanor.