Cross platform normalization of process.argv.

npm install cross-argv

Basically makes arguments with single quote strings work node app.js 'foo bar' everywhere, which otherwise can cause issues when used in cmd.exe .

Usage

const xargv = require ( 'cross-argv' ) console .log(xargs())

API

argv = xargv([argv])

Returns a normalized argv array that looks the same cross platform.

If no args are passed it normalizes process.argv . Otherwise you can pass your own array.

License

MIT