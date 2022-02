Cron Time Expression Generator/Builder written in Typescript.

Tested on CronTab.Guru

Install

npm install cron-time-generator

OR

yarn add cron-time-generator

Usage

const cronTime = require ( 'cron-time-generator' ); import cronTime from "cron-time-generator" ; cronTime.everyMinute(); cronTime.everyHour(); cronTime.everyDay(); cronTime.everyDayAt( 6 ); cronTime.everyDayAt( 6 , 15 ); cronTime.everySunday(); cronTime.everySundayAt( 4 , 30 ); cronTime.everyWeekDay(); cronTime.everyWeekDayAt( 1 , 30 ); cronTime.everyWeekend(); cronTime.everyWeekendAt( 1 , 30 );

For everyWeekDay and everyWeekend there is also an option to change the starting day.

By default, week days is from Monday to Friday while weekend days are Saturdays and Sundays

This can be changed like so:

cronTime.everyWeekDay( "sunday" , "thursday" ); cronTime.everyWeekDayAt( 1 , 30 , "sunday" , "thursday" ); cronTime.everyWeekend( "friday" , "saturday" ); cronTime.everyWeekendAt( 1 , 30 , "friday" , "saturday" );

Note: if a startDay is specified then an endDay must be specified also, else it will use the default values which may not tally with your new $startDay

Every method of CronTime returns exactly what its name says.

onSpecificDays and onSpecificDaysAt

To target specific days

cronTime.onSpecificDays([ 'sunday' , 'tuesday' , 'thursday' ]); cronTime.onSpecificDaysAt([ 'sunday' , 'tuesday' , 'thursday' ], 3 , 30 );

Every Nth Time

const cronTime = require ( 'cron-time-generator' ); cronTime.every( 5 ).minutes(); cronTime.every( 2 ).hours(); cronTime.every( 7 ).days(); cronTime.every( 7 ).days( 9 , 5 ); cronTime.every( 'even' ).hours(); cronTime.every( 'uneven' ).hours();

Between

const cronTime = require ( 'cron-time-generator' ); cronTime.between( 1 , 4 ).days();

All Functions

every

between

everyMinute

everyHour

everyHourAt(minuteOfTheHour)

everyDay

everyDayAt(hourOfTheDay)

everySunday

everySundayAt(hour, minute?)

everyMonday

everyMondayAt(hour, minute?)

everyTuesday

everyTuesdayAt(hour, minute?)

everyWednesday

everyWednesdayAt(hour, minute?)

everyThursday

everyThursdayAt(hour, minute?)

everyFriday

everyFridayAt(hour, minute?)

everySaturday

everySaturdayAt(hour, minute?)

everyWeek

everyWeekAt(day, hour?, minute?)

everyWeekDay

everyWeekDayAt(hour, $minute, startDay, endDay)

everyWeekend

everyWeekendAt(hour, minute, startDay, endDay)

everyMonth

everyMonthOn(day, hour?, minute?)

everyYear