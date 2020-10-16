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crn-cli

by ctripcorp
0.1.2 (see all)

CRN是Ctrip React Native简称，由携程无线平台研发团队基于React Native框架优化，定制成稳定性和性能更佳、也更适合业务场景的跨平台开发框架。

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1yr ago

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6

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10

License

MIT

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DefinitelyTyped

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CRN

CRN是Ctrip React Native简称，由携程无线平台研发团队基于React Native框架优化，定制成稳定性和性能更佳、也更适合业务场景的的跨平台开发框架。

本次开源基于ReactNative 0.59.0, react 16.8.3版本, 开源的主要是性能优化部分, 也是规模化使用RN进行业务开发必须要做的优化。

一、 功能列表

  • 打包支持框架和业务代码拆分
  • 支持框架代码后台预加载
  • 打包支持增量编译(同一模块，两次打包模块ID不变)
  • iOS&Android统一一套打包产物
  • 首屏加载性能统计
  • LazyRequire

二、 如何运行

开源代码中的iOS/Android Demo工程可以运行起来，参考以下操作步骤。

  1. RN运行环境搭建，参考官方文档
  2. 进入iOS目录，使用xcode打开./iOS/CRNDemo/CRNDemo.xcodeproj工程，运行
  3. 进入Android目录，使用Android Studio导入./Android工程，Run

三、 CRN性能数据

以Demo工程为例，运行RN官方tester项目。分别在iPhone 7Plus、iPhone 6、Samsung S6 Edge+手机上测试页面的首屏加载时间，对比图如下。

可见CRN优化后的页面首屏加载时间与优化前RN官方的方式相比在iOS上减少了50%左右，Android上减少了60%左右，优化效果明显。

四、 对官方RN的修改

CRN是基于ReactNative定制的，我们对其Runtime、CLI工具代码，都有调整。 主要改动点包括：

  • 支持拆分之后的包运行, 针对CRN打包格式的nativeRequire实现

  • 增强稳定性，主要是Android平台, 大量的异常处理和保护

  • 跨平台共享一份代码、资源, CRN-CLI内部实现

    有兴趣的同学可以研究我们的改造点，具体改造点我们都有相应的注释：

  • iOS - 在iOS目录搜索CRN_OPT宏

  • Android - 在Android目录搜索注释'CRN BEGIN'和'CRN END'

  • CLI - 在packages/crn-cli目录搜索'CRN BEGIN'和'CRN END'

五、 CRN-CLI的使用

以上是开源代码的的工程结构及DEMO运行效果，实际开发过程中，不需要关注这些细节，我们可以直接使用CRN-CLI脚手架进行开发调试和打包。

为了方便使用，我们将该开源的CRN-CLI工具发布到了npmjs.com，安装之后可以直接使用，具体使用参考详情

六、 如何接入

为了方便接入，需首先安装crn-cli， 执行 npm install -g crn-cli 即可

1. 全新工程接入

  • crn-cli init <project-name> 初始化工程，里面包含iOS、Android、JS代码
  • crn-cli run-ios , crn-cli run-android 运行RN工程，进行开发调试
  • crn-cli pack 打包，并将打包产物拷贝到Native工程的webapp目录

2. 现有工程接入

  • JS代码部分

    只需在现有JS入口模块文件如index.js中添加一行模块导出代码即可，示例如下：

    //index.js
AppRegistry.registerComponent(appName, () => App);
module.exports = App; //添加此行代码，导出入口模块即可

  • Native Runtime接入

七、 其它

License

CRN is MIT licensed, as found in the LICENSE file.

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