CRN

CRN是Ctrip React Native简称,由携程无线平台研发团队基于React Native框架优化,定制成稳定性和性能更佳、也更适合业务场景的的跨平台开发框架。

本次开源基于 ReactNative 0.59.0, react 16.8.3 版本, 开源的主要是性能优化部分, 也是规模化使用RN进行业务开发必须要做的优化。

一、 功能列表

打包支持框架和业务代码拆分

支持框架代码后台预加载

打包支持增量编译(同一模块,两次打包模块ID不变)

iOS&Android统一一套打包产物

首屏加载性能统计

LazyRequire

二、 如何运行

开源代码中的iOS/Android Demo工程可以运行起来,参考以下操作步骤。

RN运行环境搭建,参考官方文档 进入iOS目录,使用 xcode 打开 ./iOS/CRNDemo/CRNDemo.xcodeproj 工程,运行 进入Android目录,使用 Android Studio 导入 ./Android 工程,Run

三、 CRN性能数据

以Demo工程为例,运行RN官方tester项目。分别在iPhone 7Plus、iPhone 6、Samsung S6 Edge+手机上测试页面的首屏加载时间,对比图如下。

可见CRN优化后的页面首屏加载时间与优化前RN官方的方式相比在iOS上减少了50%左右,Android上减少了60%左右,优化效果明显。

四、 对官方RN的修改

CRN是基于ReactNative定制的,我们对其Runtime、CLI工具代码,都有调整。 主要改动点包括:

支持拆分之后的包运行, 针对CRN打包格式的nativeRequire实现

增强稳定性,主要是Android平台, 大量的异常处理和保护

跨平台共享一份代码、资源, CRN-CLI内部实现 有兴趣的同学可以研究我们的改造点,具体改造点我们都有相应的注释:

iOS - 在iOS目录搜索CRN_OPT宏

Android - 在Android目录搜索注释'CRN BEGIN'和'CRN END'

CLI - 在packages/crn-cli目录搜索'CRN BEGIN'和'CRN END'

以上是开源代码的的工程结构及DEMO运行效果,实际开发过程中,不需要关注这些细节,我们可以直接使用CRN-CLI脚手架进行开发调试和打包。

为了方便使用,我们将该开源的CRN-CLI工具发布到了npmjs.com,安装之后可以直接使用,具体使用参考详情。

六、 如何接入

为了方便接入,需首先安装crn-cli, 执行 npm install -g crn-cli 即可

1. 全新工程接入

crn-cli init <project-name> 初始化工程,里面包含iOS、Android、JS代码

初始化工程,里面包含iOS、Android、JS代码 crn-cli run-ios , crn-cli run-android 运行RN工程,进行开发调试

, 运行RN工程,进行开发调试 crn-cli pack 打包,并将打包产物拷贝到Native工程的webapp目录

2. 现有工程接入

JS代码部分 只需在现有JS入口模块文件如 index.js 中添加一行模块导出代码即可,示例如下: AppRegistry.registerComponent(appName, () => App); module .exports = App;

Native Runtime接入 iOS参考 Android参考



七、 其它

具体优化方案和思路可以参考先前的分享文章干货 | 近万字长文详述携程大规模应用RN的工程化实践

欢迎各位同行提issue和PR

License

CRN is MIT licensed, as found in the LICENSE file.