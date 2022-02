Get require() like node-requires by lexical analysis

changed name from "searequire"

Installation

npm install crequire

Api

parseDependencies(code:String, callback:Function = null, flag:Boolean = false):String

parseDependencies(code:String, flag:Boolean = false):String flag means if use "require.async" like, the result should have a property "flag" of ".async"



Example

js:

require ( 'a' ); /require('c')/ ; 'require("d")' ; if ( true )/ require ( 'e' )/; do / require ( 'f' )/.test(s); while ( false );

parser output:

{ "string" : "require('a')" , "path" : "a" , "index" : 0 , "flag" : null }

benchmark