CreateJS library module for Angular and Ionic

This is the createjs-0.8.2 collection. Now with typings!!!

EaselJS

TweenJS

SoundJS

PreloadJS

You can find documentation at CreateJS.

Install

npm install createjs-module --save

Angular

import { Component, AfterViewInit } from '@angular/core' ; import * as createjs from 'createjs-module' ; ({ selector: 'app-root' , template: '<canvas width="500" height=500 id="demoCanvas"></canvas>' }) export class AppComponent implements AfterViewInit { ngAfterViewInit() { var stage = new createjs.Stage( "demoCanvas" ); var circle = new createjs.Shape(); circle.graphics.beginFill( "DeepSkyBlue" ).drawCircle( 0 , 0 , 50 ); circle.x = 10 ; circle.y = 10 ; stage.addChild(circle); stage.update(); createjs.Tween.get(circle, { loop: true }) .to({ x: 400 }, 1000 , createjs.Ease.getPowInOut( 4 )) .to({ alpha: 0 , y: 175 }, 500 , createjs.Ease.getPowInOut( 2 )) .to({ alpha: 0 , y: 225 }, 100 ) .to({ alpha: 1 , y: 200 }, 500 , createjs.Ease.getPowInOut( 2 )) .to({ x: 100 }, 800 , createjs.Ease.getPowInOut( 2 )); createjs.Ticker.setFPS( 60 ); createjs.Ticker.addEventListener( "tick" , stage); } }

Ionic

import {Component} from '@angular/core' ; import * as createjs from 'createjs-module' ; ({ selector: 'project-name-app' , template: ` <ion-content padding> <canvas width="500" height=500 id="demoCanvas"></canvas> </ion-content> ` }) export class MyApp { ionViewDidEnter() { var stage = new createjs.Stage( "demoCanvas" ); var circle = new createjs.Shape(); circle.graphics.beginFill( "DeepSkyBlue" ).drawCircle( 0 , 0 , 50 ); circle.x = 10 ; circle.y = 10 ; stage.addChild(circle); stage.update(); createjs.Tween.get(circle, { loop: true }) .to({ x: 400 }, 1000 , createjs.Ease.getPowInOut( 4 )) .to({ alpha: 0 , y: 175 }, 500 , createjs.Ease.getPowInOut( 2 )) .to({ alpha: 0 , y: 225 }, 100 ) .to({ alpha: 1 , y: 200 }, 500 , createjs.Ease.getPowInOut( 2 )) .to({ x: 100 }, 800 , createjs.Ease.getPowInOut( 2 )); createjs.Ticker.setFPS( 60 ); createjs.Ticker.addEventListener( "tick" , stage); } constructor ( ){ } }

Credit Matt Balmer