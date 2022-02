node-crashreporter

Dump node context into a file on process crash, send it by mail

Installing crashreporter

[sudo] npm install crashreporter

Usage

Basic

require ( 'crashreporter' );

More

require ( 'crashreporter' ).configure({ outDir : [your out directory], exitOnCrash : [ true | false ] maxCrashFile : [number] });

Advanced: send mail

See http://www.nodemailer.com/ for support

require ( 'crashreporter' ).configure({ mailEnabled : true , mailTransportName : 'SMTP' , mailTransportConfig : { service : 'Gmail' , auth : { user : "yourmail@gmail.com" , pass : "yourpass" } }, mailSubject : 'advanced.js crashreporter test' , mailFrom : 'crashreporter <yourmail@gmail.com>' , mailTo : 'yourmail@gmail.com' });

Hidden Attributes

Hidden Attribute hide items in the email.

require ( 'crashreporter' ) .configure ({ ... hiddenAttributes : ['versions', 'error'] , ... });

Options

dateTime

execPath

argv

currentDirectory

env

currentDirectory

env

pid

gid

uid

processTitle

uptime

arch

versions

memoryUsage

requireCache

activeHandle

activeRequest

stack

File

Name

crash_YYYY-MM-DD_HH-mm-ss_zzz_UTC.txt

Dump