Copy files

Why

Fast by using streams.

Resilient by using graceful-fs.

User-friendly by accepting globs and creating non-existant destination directories.

User-friendly error messages.

Install

$ npm install

Usage

$ cpy Usage $ cpy <source …> <destination> Options <source> can contain globs if quoted Examples Copy all .png files in src folder into dist except src/goat.png $ cpy 'src/*.png' '!src/goat.png' dist Copy all .html files inside src folder into dist and preserve path structure $ cpy '**/*.html' '../dist/'

Related