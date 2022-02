cpus

os.cpus() for node and the browser

Returns an array of objects containing information about each CPU/core installed: model, speed (in MHz), and times (an object containing the number of milliseconds the CPU/core spent in: user, nice, sys, idle, and irq).

See the node.js documentation for os.cpus() .

In the browser, the navigator.hardwareConcurrency API is used, when available.

install

npm install cpus

usage

var cpus = require ( 'cpus' ) console .log(cpus().length)

license

MIT. Copyright (C) Feross Aboukhadijeh.