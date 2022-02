Gerador, validador e formatador de CPF que roda tanto no navegador quanto no servidor. Super pequeno, apenas 447 Bytes gzipped.

(README available in english in README-en).

Instalação

Instale a última versão do cpf-check:

npm install cpf- check

Agora é só usá-lo no seu index.html

< script type = "text/javascript" src = "./node_modules/cpf-check/dist/index.umd.js" > </ script > // window.CPF

Ou importa-lo como um módulo:

const CPF = require ( 'cpf-check' ); import CPF from 'cpf-check' ;

Esse módulo é compativel com o padrão UMD, portanto é compatível com o RequireJs, AMD, CommonJs 1 e 2, etc.

API & Uso.

Assinatura do método:

validate(algumCpf: any ): boolean ;

import CPF, { validate } from 'cpf-check' ; const algumCpf = '676.754.677-10' ; CPF.validate(algumCpf); validate(algumCpf); validate( 'não-cpf' ); validate( '12345678910' );

Assinatura do método:

generate(formatar?: boolean ): string ;

Esse método gera CPFs válidos.

import CPF, { generate } from 'cpf-check' ; CPF.generate(); generate( true ); generate();

Assinatura do método:

format(algumCpf: any ): string ;

Esse método adiciona pontuação a strings de CPFs.

import CPF, { format } from 'cpf-check' ; const meuCpf = '67675467710' ; CPF.format(meuCpf); format(meuCpf); format( 'não-cpf' );

Assinatura do método:

strip(algumCpf: any ): string ;

Esse método retira caracteres não numéricos de uma string.

import CPF, { strip } from 'cpf-check' ; const algumCpf = '676.754.677-10' ; CPF.strip(algumCpf); strip(algumCpf);

Copyright e Licença

Copyright (c) 2019 Marcel de Oliveira Coelho sob a Licença MIT. Go Crazy. 🚀