cpf

Functions to handle Brazilian CPF numbers

Installation

You can install it with npm or yarn.

Try:

npm: npm install cpf

yarn: yarn add cpf

Usage

const CPF = require ( 'cpf' );

Now, CPF is a object with some functions:

format

generate

isValid

Format a CPF number.

Example

CPF.format( '11144477735' );

Parameters

cpf {string} A CPF number.

Returns a string with the formatted CPF number.

Generate a random CPF number.

Parameters

formatted {boolean} true by default. It will generate a formatted CPF number.

{boolean} by default. It will generate a formatted CPF number. invalid {boolean} false by default. It will generate a invalid CPF number.

Returns a CPF number.

Check if a CPF number is valid.

Example

CPF.isValid( '111.444.777-35' ); CPF.isValid( '111.444.777-42' ); CPF.isValid( '111.444.777-42' , true ); CPF.isValid( '111.444.777' , true );

Parameters

cpf {string} Check if the CPF number is valid.

{string} Check if the CPF number is valid. byLength {boolean} false by default. Check only if the length is valid.

Returns the check result.

License

MIT © Matheus Alves