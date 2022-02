covfefe

End tweets with style

It's a framework

Installation

npm install --save covfefe

Usage

Usage -- Library

> const covfefe = require ( 'covfefe' ); > covfefe( 'Despite the constant negative press' ); "Despite the constant negative press covfefe" > covfefe.translate( 'I have good coverage of spray tan' ); "I have good covfefe of spray tan"

Usage -- CLI

$ covfefe "despite all my rage" despite all my rage covfefe

Language Ports