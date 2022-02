Country Locale Map

Provides easy conversion between country codes and names as well as a default locale for each country. Includes fuzzy matching for country name lookups.

Usage

const clm = require ( 'country-locale-map' ); clm.getAlpha3ByAlpha2( 'CA' );

If you would like locales to be returned with - instead of_ you can set an environment variable

CLM_MODE='INTL' in a .env file using dotenv just make sure that dotenv is required before requiring the country local map library

Functions

Alpha2

getAlpha3ByAlpha2(alpha2)

clm.getAlpha3ByAlpha2( 'CA' );

getLocaleByAlpha2(alpha2)

clm.getLocaleByAlpha2( 'CA' );

getCountryNameByAlpha2(alpha2)

clm.getCountryNameByAlpha2( 'CA' );

getNumericByAlpha2(alpha2)

clm.getNumericByAlpha2( 'CA' );

getCurrencyByAlpha2(alpha2)

clm.getCurrencyByAlpha2( 'CA' );

getCountryByAlpha2(alpha2)

clm.getCountryByAlpha2( 'CA' );

Alpha3

getAlpha2ByAlpha3(alpha3)

clm.getAlpha3ByAlpha2( 'CAN' );

getLocaleByAlpha3(alpha3)

clm.getLocaleByAlpha3( 'CAN' );

getCountryNameByAlpha3(alpha3)

clm.getCountryNameByAlpha3( 'CAN' );

getNumericByAlpha3(alpha3)

clm.getNumericByAlpha3( 'CAN' );

getCurrencyByAlpha3(alpha3)

clm.getCurrencyByAlpha3( 'CAN' );

getCountryByAlpha3(alpha3)

clm.getCountryByAlpha3( 'CAN' );

Numeric

getAlpha2ByNumeric(numeric)

clm.getAlpha2ByNumeric( '123' );

getAlpha3ByNumeric(numeric)

clm.getAlpha3ByNumeric( '124' );

getLocaleByNumeric(numeric)

clm.getLocaleByNumeric( '124' );

getCountryNameByNumeric(numeric)

clm.getCountryNameByNumeric( '124' );

getCurrencyByNumeric(numeric)

clm.getCurrencyByNumeric( '124' );

getCountryByNumeric(numeric)

clm.getCountryByNumeric( '124' );

Name

getAlpha2ByName(country, fuzzy)

clm.getAlpha2ByName( 'Canada' );

getAlpha3ByName(country, fuzzy)

clm.getAlpha3ByName( 'Canada' );

getLocaleByName(country, fuzzy)

clm.getLocaleByName( 'Canada' );

getNumericByName(country, fuzzy)

clm.getNumericByName( 'Canada' );

getCurrencyByName(country, fuzzy)

clm.getCurrencyByName( 'Canada' );

getCountryByName(country, fuzzy)

clm.getCountryByName( 'Canada' );

if true is passed for fuzzy these functions will do a fuzzy match if it can't find an exact match eg:

clm.getCountryByName( 'Candaa' , true );

getAllCountries()