Convert a country code ISO 3166-1 Alpha-3 to ISO 3166-1 Alpha-2

Install

$ npm install country-iso-3-to-2

Usage

const getCountryISO2 = require ( "country-iso-3-to-2" ); getCountryISO2( "BRA" ) getCountryISO2( "USA" )

API

Parameter: A string with a country code in ISO 3166-1 Alpha-3

Return: A string with the country code in ISO 3166-1 Alpha-2

License

MIT © VTEX