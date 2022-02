< input id = "file-selector" type = "file" >

< script src = "dist/cos-js-sdk-v5.min.js" >

</ script >

< script >

var Bucket = 'test-1250000000' ; var Region = 'ap-guangzhou' ; var cos = new COS({ getAuthorization : function ( options, callback ) { var url = '../server/sts.php' ; var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open( 'GET' , url, true ); xhr.onload = function ( e ) { try { var data = JSON .parse(e.target.responseText); var credentials = data.credentials; } catch (e) { } if (!data || !credentials) return console .error( 'credentials invalid' ); callback({ TmpSecretId : credentials.tmpSecretId, TmpSecretKey : credentials.tmpSecretKey, XCosSecurityToken : credentials.sessionToken, StartTime : data.startTime, ExpiredTime : data.expiredTime, }); }; xhr.send(); } }); document .getElementById( 'file-selector' ).onchange = function ( ) { var file = this .files[ 0 ]; if (!file) return ; cos.sliceUploadFile({ Bucket : Bucket, Region : Region, Key : file.name, Body : file, onHashProgress : function ( progressData ) { console .log( '校验中' , JSON .stringify(progressData)); }, onProgress : function ( progressData ) { console .log( '上传中' , JSON .stringify(progressData)); }, }, function ( err, data ) { console .log(err, data); }); };