corsify

CORS up a route handler

Example

var Corsify = require ( "corsify" ) var http = require ( "http" ) http.createServer(Corsify( function ( req, res ) { console .log( "sweet" ) })).listen( 8000 )

Example creating shared corsify

var Corsify = require ( "corsify" ) var Router = require ( "routes-router" ) var cors = Corsify({ "Access-Control-Allow-Methods" : "POST, GET" }) var app = Router() app.addRoute( "/users" , cors( function ( req, res ) { res.end( "users" ) })) app.addRoute( "/posts" , cors( function ( req, res ) { res.end( "posts" ) })) app.addRoute( "/api" , Corsify({ "Access-Control-Allow-Methods" : "POST, GET, PUT, DELETE" }, function ( req, res ) { res.end( "api" ) })) http.createServer(app).listen( 8000 )

Documentation

Corsify(opts: Object, handler: (req, res)) => (req, res)

Corsify can be called with options

var opts = { endOptions : Boolean , getOrigin : ( req, res ) => String , "Access-Control-Allow-Origin" : String , "Access-Control-Allow-Methods" : String , "Access-Control-Allow-Credentials" : String "Access-Control-Allow-Max-Age" : String , "Access-Control-Allow-Headers" : String }

Installation

npm install corsify

Contributors

Raynos

MIT Licenced