O que é o Correios Brasil ?

O Correios Brasil é uma ferramenta completa para quem procura facilidade para sua aplicação, otimizando sua loja virtual e seu serviço como: consultar informações sobre o CEP, calcular o preço e os prazos das entregas das encomendas e também realizar seu rastreio tudo em um único lugar, agilizando assim os processos e demandas do dia a dia. Portanto, poupando seu tempo, por isso aproveite o pacote e não esqueça de deixar uma estrela no repositório, obrigado!

O que o Correios-Brasil é capaz de fazer ?

Obter informações de um CEP específico (Em dev: informações de multiplos CEPs);

Cálcular preços e prazos para uma entrega em todos os serviços dos correios (PAC, SEDEX e etc);

Rastreio uma ou mais encomendas.

Como instalar

npm install correios-brasil --save

Typescript

Por padrão essa bibilioteca inclui uma definição de tipo para o Typescript. Para utilizá-la, basta importar da seguinte maneira.

import {calcularPrecoPrazo, consultarCep, rastrearEncomendas} from 'correios-brasil' ;

Como consultar um CEP

const { consultarCep } = require ( 'correios-brasil' ); const cep = '21770200' ; consultarCep(cep).then( ( response ) => { console .log(response); });

Resposta

{ cep : '21770-200' , logradouro : 'Rua Claudino Barata' , complemento : '' , bairro : 'Realengo' , localidade : 'Rio de Janeiro' , uf : 'RJ' , ibge : '3304557' , gia : '' , ddd : '21' , siafi : '6001' }

Como consultar o preço e o prazo de entrega de uma encomenda

const { calcularPrecoPrazo } = require ( 'correios-brasil' ); let args = { sCepOrigem : '81200100' , sCepDestino : '21770200' , nVlPeso : '1' , nCdFormato : '1' , nVlComprimento : '20' , nVlAltura : '20' , nVlLargura : '20' , nCdServico : [ '04014' , '04510' ], nVlDiametro : '0' , }; calcularPrecoPrazo(args).then( ( response ) => { console .log(response); });

Resposta

[ { Codigo : '04014' , Valor : '53,10' , PrazoEntrega : '8' , ValorSemAdicionais : '53,10' , ValorMaoPropria : '0,00' , ValorAvisoRecebimento : '0,00' , ValorDeclarado : '0,00' , EntregaDomiciliar : 'S' , EntregaSabado : 'S' , obsFim : 'O CEP de destino está sujeito a condições especiais de entrega pela ECT e será realizada com o acréscimo de até 7 (sete) dias úteis ao prazo regular.' , Erro : '011' , MsgErro : 'O CEP de destino está sujeito a condições especiais de entrega pela ECT e será realizada com o acréscimo de até 7 (sete) dias úteis ao prazo regular.' , }, { Codigo : '04510' , Valor : '27,80' , PrazoEntrega : '13' , ValorSemAdicionais : '27,80' , ValorMaoPropria : '0,00' , ValorAvisoRecebimento : '0,00' , ValorDeclarado : '0,00' , EntregaDomiciliar : 'S' , EntregaSabado : 'S' , obsFim : 'O CEP de destino está sujeito a condições especiais de entrega pela ECT e será realizada com o acréscimo de até 7 (sete) dias úteis ao prazo regular.' , Erro : '011' , MsgErro : 'O CEP de destino está sujeito a condições especiais de entrega pela ECT e será realizada com o acréscimo de até 7 (sete) dias úteis ao prazo regular.' , }, ];

Como rastrear uma ou mais encomendas

const { rastrearEncomendas } = require ( 'correios-brasil' ); let codRastreio = [ 'PW639018542BR' , 'PW935793588BR' ]; rastrearEncomendas(codRastreio).then( ( response ) => { console .log(response); });

Resposta

[ [ { status : 'Objeto postado' , data : '14/04/2020' , hora : '14:28' , local : 'AGF VILA PREL - Sao Paulo / SP' , }, { status : 'Objeto encaminhado' , data : '15/04/2020' , hora : '09:03' , origem : 'AGF VILA PREL - Sao Paulo / SP' , destino : 'CTE CAJAMAR - Cajamar / SP' , }, { status : 'Objeto encaminhado' , data : '15/04/2020' , hora : '22:18' , origem : 'CTE CAJAMAR - Cajamar / SP' , destino : 'CTE BENFICA - Rio De Janeiro / RJ' , }, { status : 'Objeto encaminhado' , data : '16/04/2020' , hora : '10:04' , origem : 'CTE BENFICA - Rio De Janeiro / RJ' , destino : 'CDD ITAGUAI - Itaguai / RJ' , }, { status : 'Objeto saiu para entrega ao destinatário' , data : '17/04/2020' , hora : '08:06' , local : 'CDD ITAGUAI - Itaguai / RJ' , }, { status : 'Objeto entregue ao destinatário' , data : '17/04/2020' , hora : '11:12' , local : 'CDD ITAGUAI - Itaguai / RJ' , }, ], [ { status : 'Objeto postado após o horário limite da unidade' , data : '05/05/2020' , hora : '18:17' , local : 'AGF CIDADE DAS ROSAS - Sapiranga / RS' , }, { status : 'Objeto encaminhado' , data : '05/05/2020' , hora : '18:29' , origem : 'AGF CIDADE DAS ROSAS - Sapiranga / RS' , destino : 'CTCE PORTO ALEGRE - Porto Alegre / RS' , }, { status : 'Objeto encaminhado' , data : '09/05/2020' , hora : '03:05' , origem : 'CTE CAJAMAR - Cajamar / SP' , destino : 'CTE BENFICA - Rio De Janeiro / RJ' , }, { status : 'Objeto encaminhado' , data : '12/05/2020' , hora : '13:54' , origem : 'CTE BENFICA - Rio De Janeiro / RJ' , destino : 'CDD ITAGUAI - Itaguai / RJ' , }, { status : 'Objeto saiu para entrega ao destinatário' , data : '13/05/2020' , hora : '10:18' , local : 'CDD ITAGUAI - Itaguai / RJ' , }, { status : 'Objeto entregue ao destinatário' , data : '13/05/2020' , hora : '13:22' , local : 'CDD ITAGUAI - Itaguai / RJ' , }, ]; ]

Argumentos para a consulta da API

codRastreio - Array[String]

String com o código de rastreio

nCdServico - Array[String]

Código do serviço:

04014 = SEDEX à vista

04065 = SEDEX à vista pagamento na entrega

04510 = PAC à vista

04707 = PAC à vista pagamento na entrega

40169 = SEDEX12 ( à vista e a faturar)

40215 = SEDEX 10 (à vista e a faturar)

40290 = SEDEX Hoje Varejo

sCepOrigem - String/Number

CEP de Origem. Exemplo: 05311900

sCepDestino - String/Number

CEP de Destino

nVlPeso - String

Peso da encomenda, incluindo sua embalagem. O peso deve ser informado em quilogramas. Se o formato for Envelope, o valor máximo permitido será 1 kg

nCdFormato - Inteiro

Formato da encomenda (incluindo embalagem)

1 = Formato caixa/pacote

2 = Formato rolo/prisma

3 = Envelope

nVlComprimento - Decimal

Comprimento da encomenda (incluindo embalagem), em centímetros

nVlAltura - Decimal

Altura da encomenda (incluindo embalagem), em centímetros. Se o formato for envelope, informar zero (0)

nVlLargura - Decimal

Largura da encomenda (incluindo embalagem), em centímetros

nVlDiametro - Decimal

Diâmetro da encomenda (incluindo embalagem), em centímetros

sCdMaoPropria - String

Indica se a encomenda será entregue com o serviço adicional mão própria

S = sim

N = não PADRÃO

nVlValorDeclarado - Decimal

Indica se a encomenda será entregue com o serviço adicional valor declarado. Neste campo deve ser apresentado o valor declarado desejado, em Reais

sCdAvisoRecebimento - String

Indica se a encomenda será entregue com o serviço adicional mão própria

S = sim

N = não PADRÃO

