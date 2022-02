cordova plugin startapp

Phonegap plugin for check or launch other application, get extras in phonegap app.

Last version 6.1.6

Add support java 1.6

Add support java 1.7

Add full support activityForResult, sendBroadcast and RegisterReceiver.

Add types of extras.

Install

Install: cordova plugin add com.lampa.startapp Install: cordova plugin add https://github.com/lampaa/com.lampa.startapp.git Delete: cordova plugin rm com.lampa.startapp Delete previous version: cordova plugin rm org.apache.cordova.startapp

Manually installation for Android.

NEW! Script builder. Create script with UI builder.

ANDROID

To run other application, you need to build data:

var sApp = startApp.set({} params [, {} extras]);

Extras as a set of key-value:

{ "key1" : "value1" , "key2" : "value2" , "key3" : 100 , "key4" : true }

Example

var sApp = startApp.set({ "action" : "ACTION_MAIN" , "category" : "CATEGORY_DEFAULT" , "type" : "text/css" , "package" : "com.lampa.startapp" , "uri" : "file://data/index.html" , "flags" :[ "FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP" , "FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TASK" ], "component" : [ "com.app.name" , "com.app.name.Activity" ], "intentstart" : "startActivity" , }, { "EXTRA_STREAM" : "extraValue1" , "extraKey2" : 100500 });

startApp.set() return object:

sApp.start( function ( ) { console .log( "OK" ); }, function ( error ) { alert(error); }, function ( ) { console .log( arguments ); });

or

sApp.check( function ( values ) { console .log(values); }, function ( error ) { alert(error); });

If success, values contains data: versionName , packageName , versionCode and applicationInfo .

To get all extra fields use method extraFiels :

startApp.extraFields( function ( fields ) { console .log(fields); }, function ( ) { });

Variable fields contains object array, example:

{ "extraKey1" : "extraValue1" , "extraKey2" : "extraValue2" }

To get one extra field use method getExtra :

startApp.getExtra(field, function ( value ) { console .log(fields); }, function ( ) { });

Variable field is a String. Variable value contains String value.

To has one extra field use method extraField :

startApp.hasExtra(field, function ( ) { console .log(fields); }, function ( ) { });

Variable field is a String.

Samples

Set application as only package name:

var sApp = startApp.set({ "application" : "com.application.name" }).start();

Set application as intent value and flag (issue):

var sApp = startApp.set({ "intent" : "com.shazam.android.intent.actions.START_TAGGING" , "flags" : [ "FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK" ] }).start();

Set application as package and activity:

var sApp = startApp.set({ "component" : [ "com.app.name" , "com.app.name.Activity" ] }).start();

Set application as action, package, type and Uri:

var sApp = startApp.set({ "action" : "ACTION_MAIN" , "type" : "text/css" , "package" : "com.lampa.startapp" , "uri" : "file://data/index.html" }).start();

Start application with extra fields

var sApp = startApp.set({ "component" : [ "com.app.name" , "com.app.name.Activity" ] }, { "extraKey1" : "extraValue1" , "extraKey2" : "extraValue2" }).start();

Start listening broadcast

var sApp = startApp.set([ "RECEIVER_NAME" ]); sApp.receiver( function ( compete ) { $messages.prepend( "<div>id broadcast: " + compete + "</div>" ); }, function ( error ) { $messages.prepend( "<div class='err'>" + error + "</div>" ); }, function ( action, extras ) { $messages.prepend( "<div>" + action + ", " + JSON .stringify(extras) + "</div>" ); });

Start application with result

var sApp = startApp.set({ "action" : "ACTION_MAIN" , "package" : "com.lampa.startapp" , "intentstart" : "startActivityForResult" , }); sApp.start( function ( compete ) { console .log(compete); }, function ( error ) { console .error(error); }, function ( result, requestCode, resultCode ) { $messages.prepend( "<div>" + JSON .stringify(result) + ", " + requestCode + ", " + resultCode + "</div>" ); });

Send broadcast

var sApp = startApp.set({ "action" : "RECEIVER_NAME" , "intentstart" : "sendBroadcast" , "noParse" : true }, { "extraKey1" : "extraValue1" , "extraKey2" : "extraValue2" }); sApp.start( function ( compete ) { console .log(compete); }, function ( error ) { console .error(error); });

Example, call skype:

startApp.set({ "action" : "ACTION_VIEW" , "uri" : "skype:+79109999999" }).start();

Example, call phone:

startApp.set({ "action" : "ACTION_CALL" , "uri" : "tel:+79109999999" }).start();

Example, call browser:

startApp.set({ "action" : "ACTION_VIEW" , "uri" : "https://github.com/lampaa" }).start();

Example, call facebook:

startApp.set({ "action" : "ACTION_VIEW" , "uri" : "fb://facewebmodal/f?href=https://www.facebook.com/GitHub" }).start();

Example, call whatsapp:

startApp.set({ "action" : "ACTION_SEND" , "package" : "com.whatsapp" , "type" : "text/plain" }, { "android.intent.extra.TEXT" : "Text..." }).start();

Example, call whatsapp chat:

startApp.set({ "action" : "ACTION_SEND" , "package" : "com.whatsapp" , "type" : "text/plain" , "uri" : "+79123456789" }, { "EXTRA_TEXT" : "Text..." , "chat" : true }).start();

Example, call sms:

startApp.set({ "action" : "ACTION_MAIN" , "category" : "CATEGORY_DEFAULT" , "type" : "vnd.android-dir/mms-sms" }).start();

Example, play mp4 video:

startApp.set({ "action" : "ACTION_VIEW" , "uri" : "http://domain.com/videofile.mp4" , "type" : "video/mp4" }).start();

Example, open contacts book:

startApp.set({ "action" : "ACTION_PICK" , "uri" : "ContactsContract.Contacts.CONTENT_URI" , "intentstart" : "startActivityForResult" }).start();

Example, open twitter:

startApp.set({ "application" : "com.twitter.android" }).start();

Example, open twitter user:

startApp.set({ "action" : "ACTION_VIEW" , "uri" : "https://twitter.com/kremlinrussia" }).start();

Example, add alarm to alarm manager:

var sApp = startApp.set({ "action" : "android.intent.action.SET_ALARM" , "noParse" : true }, { "android.intent.extra.alarm.MESSAGE" : "New Alarm" , "android.intent.extra.alarm.HOUR" : 17 , "android.intent.extra.alarm.MINUTES" : 30 }); sApp.start( function ( success ) { console .log(success); }, function ( error ) { console .error(error); });

Use iOS

Set iOS application

var sApp = startApp.set( "twitter://" );

return startApp object:

sApp.start( function ( ) { console .log( "OK" ); }, function ( error ) { alert(error); });

or

sApp.check( function ( values ) { console .log(values); }, function ( error ) { alert(error); });

