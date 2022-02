SpinnerDialog

PhoneGap waiting dialog / progress dialog plugin with spinner for Android, iOS and Windows Phone 8.

Installation

Latest stable release: phonegap local plugin add cordova-plugin-spinner-dialog

or cordova plugin add cordova-plugin-spinner-dialog

Current state from git: phonegap local plugin add https://github.com/Paldom/SpinnerDialog.git

or cordova plugin add https://github.com/Paldom/SpinnerDialog.git

Installation - PhoneGap Build

Add following to config.xml: <gap:plugin name="cordova-plugin-spinnerdialog" source="npm" />

For older versions, use the following: <gap:plugin name="hu.dpal.phonegap.plugins.spinnerdialog" /> or <gap:plugin name="hu.dpal.phonegap.plugins.spinnerdialog" source="plugins.cordova.io" />

Methods

window.plugins.spinnerDialog.show

window.plugins.spinnerDialog.hide

window .plugins .spinnerDialog .show ( [title] , [message] , [cancelCallback] )

title : Spinner title (Android only). Optional. (String)

: Spinner title (Android only). Optional. (String) message : Spinner message. Optional. (String)

: Spinner message. Optional. (String) cancelCallback: Callback to invoke when spinner cancel event fired (tap or Android hardware back button event). If set, spinner dialog will be fixed, you should explicitly call window.plugins.spinnerDialog.hide . Due to legacy reasons you can provide boolean value (true/false) to set spinner not cancelable. Optional, defaults to false . (Function/Boolean)

Supported Platforms

Android

iOS

Windows Phone 8

Usage

// Show spinner dialog window .plugins.spinnerDialog. show (); // Show spinner dialog with message // Note: spinner dialog is cancelable by default window .plugins.spinnerDialog. show ( null , "message"); // Set spinner dialog fixed window .plugins.spinnerDialog. show ( null , null , true ); // Set spinner dialog fixed with callback // Note: callback fires on tap events and Android hardware back button click event window .plugins.spinnerDialog. show ( null , null , function () {console.log("callback");}); // Show spinner dialog with title and message (Android only ) window .plugins.spinnerDialog. show ("title","message"); // Set spinner dialog fixed (cannot be canceled with screen touch or Android hardware button) window .plugins.spinnerDialog. show ("title","message", true ); // Overlay opacity and text color options (IOS only ) window .plugins.spinnerDialog. show ( null ,"Message", true , {overlayOpacity: 0.35 , textColorRed: 1 , textColorGreen: 1 , textColorBlue: 1 }); // Change only overlay opacity (IOS only ) window .plugins.spinnerDialog. show ( null ,"Message", true ,{overlayOpacity: 0.70 }); // Change only text color (IOS only ) window .plugins.spinnerDialog. show ( null ,"message", true , { textColorRed: 0.1 , textColorGreen: 0.1 , textColorBlue: 1 }); // Hide spinner dialog window .plugins.spinnerDialog.hide();

Note: on Android platform, multiple show calls builds up a stack (LIFO) which means hide will dismiss the last spinner added with show call.

License

MIT License